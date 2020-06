Las contundentes palabras de Ana Rosa tras la fiesta multitudinaria de Omar Montes

Ana Rosa Quintana se ha mostrado visiblemente muy cabreada hoy en su espacio matinal. La presentadora de 'El Programa de Ana Rosa' ha querido trasladar una polémica que ha provocado un auténtico revuelo entre sus espectadores. Hace escasos días, personajes públicos como Omar Montes y Susana Molina acudían a una fiesta con muchísima gente en la que no se respetaban las medidas de seguridad necesarias para evitar la propagación y el contagio por coronavirus.

Omar Montes, Susana Bicho, El Feroz y mas famosos en una fiesta ilegal.



Gente como esta tira por el suelo los miles de fallecidos que han habido y todo el esfuerzo que han hecho sanitarios, policia, y la mayoría de españoles.



REPUGNANTE ! pic.twitter.com/5xVIvS6OVv — Jorge Barranco (@JorgeRBarranco) June 13, 2020

Tal fue la repercusión y las críticas que le “cayeron encima” al artista que el propio Omar Montes pidió disculpas: “Lamento mucho la situación en la que me vi envuelto ayer y pido perdón a todas las personas que con razón, se hayan sentido ofendidas por mi comportamiento irresponsable. Estamos viviendo una situación muy difícil y reconozco que ayer no actúa de forma adecuada y lo que hice, no es un buen ejemplo para toda la gente que me sigue y disfruta con mi música”, aseguró el cantante.

Susana Molina también pedía perdón porque ella también se vio envuelta en tal circunstancia: “Esto no es una justificación, sino una disculpa. Grabé un videoclip y me invitaron a presentarlo. No éramos conscientes de lo que nos encontraríamos allí. Ha sido una irresponsabilidad por mi parte y necesito pediros perdón al igual que hice con mi familia y amigos porque así lo siento. Como todos vosotros he pasado tres meses en casa cumpliendo las normas y siento que con esto he defraudado a mucha gente”, explicaba Molina.

Ana Rosa Quintana ha visto estas imágenes que daban cuenta de la cercanía de los allí presentes el pasado sábado y ha estallado con unas contundentes palabras: “A ver, estos idiotas no saben que hay casi 45.000 muertos en nuestro país por el coronavirus. A mí me alucina que estas personas sean capaces de hacer tal tontería en pleno confinamiento. Es que no doy crédito. Es que estos señores de la fiesta se van a su casa. Tienen sobrinitos, tienen abuelos, van al supermercado...” indicaba muy cabreada la reconocida presentadora.

Pese al cabreo, Ana Rosa Quintana tiene una razón de peso por la que apaciguar las aguas. Hoy se ha hecho público que la presentadora ha renovado su contrato de larga duración con Mediaset España, según ha anunciado este martes el grupo de comunicación.

Quintana conduce 'El programa de Ana Rosa' en Telecinco desde el año 2005, y, a lo largo de su trayectoria profesional, ha recibido un Premio Ondas, ocho TP de Oro, dos Micrófonos de Oro, el Premio Eisenhower por la Libertad de Expresión, el Premio Mujer Hoy otorgado a las mujeres más sobresalientes de España, un Premio del Club Internacional de Prensa.

También ha sido reconocida con el reciente Premio '8 de marzo' de la consejería de la Mujer de la Comunidad de Madrid, entre otros. Ha sido condecorada además con la Cruz Blanca al Mérito Policial y nombrada Hija Predilecta de la ciudad de Sevilla.