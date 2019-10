Omar Montes se defiende públicamente tras un 'altercado' con un fan en un concierto

Omar Montes se ha visto involucrado en lo que un supuesto altercado con un fan que le pedía hacerse un 'selfie' con el intérprete de 'La vida mártir'.

Uno de los asistentes a su concierto en la localidad malagueña de Nerja afirmó que Montes se había puesto violento con él al intentar conseguir una instántanea con el cantante el martes quince de octubre: "Le pedí una foto, me dio un empujón y me tiró la patata que llevaba". Y se quejó de su supuesta actitud prepotente, lejos de la humildad que representa en los platós de televisión: "Es un poco chulete".

Omar se ha defendido vía llamada telefónica en 'Sálvame' y ha aclarado lo ocurrido tras el concierto: "Se saltó la seguridad y vino corriendo diciendo no sé qué de Chabelita y me dio dos collejas, si miras el vídeo lo verás, y la patata se me cayó al suelo". También se ha quejado de que a uno de sus compañeros le habían romado sus camisetas y a otro de ellos unos chicos que estaban un poco alterados le habían tirado un vaso. "Te da una palmadita en la espalda y luego te pasa la mano por el lomo", ha señalado Kiko Matamoros. "No, igual has visto el vídeo sin gafas", ha sentenciado Montes