Nuria Roca reacciona públicamente para zanjar una disputa con Juan del Val que tiene que ver con su hija

Nuria Roca y Juan del Val se han convertido en uno de los matrimonios más mediáticos. Ambos son colaboradores habituales de 'El Hormiguero' y participan en la mesa de actualidad cada jueves. Gracias a esto, han regalado divertidos momentos en el espacio de Antena 3 al desvelar anécdotas de su vida privada que dejaban en evidencia a su pareja. De la misma manera, suelen utilizar sus redes sociales para mostrar a sus seguidores cómo es la relación que mantienen fuera de cámaras.

Asimismo, lo que siempre ha llamado la atención de la pareja es que, ante los diferentes temas que plantea Pablo Motos en cada debate, suelen manifestar formar de pensar totalmente diferentes. A raíz de las cuales suelen hacer públicas anécdotas que el matrimonio guarda en secreto hasta ese momento. Esto es lo que ha llevado al presentador a plantear debates que tocan directamente a su vida privada.

Esto es lo que sucedió hace unas semanas. El conductor del espacio de las hormigas puso sobre la mesa una imagen que compartió Roca en sus redes sociales. La colaboradora publicó una fotografía junto a su hija Olivia, en la que aseguraba que se parecía mucho a ella físicamente. No obstante, muchos de sus seguidores manifestaron que la pequeña presentaba un gran parecido a su padre, lo que no gustó a Roca y Motos aprovechó para picar al matrimonio. "Es igual que su padre", "Cómo se parece a Juan", decían algunos usuarios de Instagram.

A pesar de los comentarios, la colaboradora, algo apenada, aseguró que no estaba de acuerdo con sus opiniones. Dado el revuelo, Roca quiso saber la opinión de su padre en busca de consuelo. A diferencia del resto, el padre de la presentadora señaló que la pequeña es "clavada" a su hija. La conversación que Roca tuvo con su padre, provocó las risas de sus compañeros, quienes tenían claro que nada iba a hacer que cambiase de opinión.





"Como dice tu padre..."

Aunque muchos insistieron en que Olivia se parecía mucho a Del Val, la presentadora no se rindió y reaccionó públicamente para dejar claro que su hija se parecía mucho a ella. Para ello, la colaboradora publicó una imagen de cuando ella era pequeña, más o menos con la edad que su hija tiene actualmente.

Esta vez, Roca se salió con la suya y demostró que en la imagen guarda un sorprendente parecido con Olivia. A pesar de que al principio no parecían estar muy convencidos, cientos de mensajes acabaron dando la razón a la comunicadora. "Como dos gotas de agua, quien diga lo contrario que corra al óptico", "Pues sí, en esta foto te pareces a tu hija" o "Como dice tu padre, tu hija es clavadita a ti", declaraban sus seguidores.









Por el momento, Del Val no se ha pronunciado y no se cuenta con ello, ya que la oportunidad perfecta era en la mencionada tertulia de 'El Hormiguero'. Sin embargo, el escritor no es demasiado activo en redes sociales y la pareja no volverá al plató de Antena 3 hasta la temporada que viene. Esto se debe a que, este lunes, el programa de las hormigas se despidió de la audiencia para tomarse un descanso durante el verano.