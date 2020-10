El motivo por el que María Patiño desaparece de 'Socialité'

Telecinco ha decidido introducir un inusual cambio en su programa del mundo de la prensa rosa los fines de semana, al cambiar a su presentadora María Patiño por la colaboradora de 'Sálvame', Chelo García-Cortés. La propia cadena lo anunciaba este jueves a través de uno de los programas de las tardes de Mediaset en el que la periodista gallega quemaba una fotografía de la cantante Isabel Pantoja por un motivo que bastante tiene que ver con que sea quien se ponga ante las cámaras este sábado.

Un cambio anunciado en directo en el nuevo espacio “¡Quiero dinero!”, un programa de estreno en el que participan los tertulianos habituales de la cadena: Lydia Lozano, Kiko Matamoros, Antonio David Flores o la propia Patiño. Precisamente la periodista reaccionaba instantáneamente a la decisión de Telecinco aseguraba que se sentía “jorobada”.

Los motivos de la desaparición de Patiño

Para entender los motivos hay que entender de qué trata el nuevo “¡Quiero dinero!” de Telecinco: un espacio en el que los habituales de la cadena se enfrentan a retos a cambio de compensaciones monetarias. Por ello, este jueves la periodista Chelo García-Cortés sorprendía a todos a la hora de quemar una fotografía de Isabel Pantoja en directo. “Llegaría hasta donde hiciera falta para conseguir dinero”, avisaba la periodista gallega antes del incidente.

Eso sí, Chelo se llevó solo 100 euros por tomar coger un mechero y prender fuego al cartel, de grandes dimensiones. “No creo que esto sea anteponer mi amistad. Me estáis diciendo que si puedo quemar la foto y yo la quemo”, se justificaba. Pues precisamente, y siguiendo la estela de los retos del nuevo programa, Jorge Javier y los conductores han decidido retar a la colaboradora con que fuera ella quien presentase este sábado 'Socialité' a cambio de recibir una cantidad de 1.500 euros.

La reacción de María Patiño en directo

“Pues nada, el sábado me puedo levantar más tarde, irme al gimnasio a hacer yoga y luego a la peluquería”, respondía con ironía la presentadora de 'Socialité' que, si nada se tuerce, será relegada este sábado. María Patiño reconocía que se sentía “jorobada” y confiesa que no va a ver el programa. “No lo voy a ver, me sentiría humillada. Ya que me quitan mi programa, voy a ser egoísta y a mimarme un poco”.

Ya con más calma Patiño explicaba que, como cabría esperar, no le gusta nada que Chelo García-Cortés la sustituya en un programa que ella siempre ha presentado. “A ningún presentador le gusta que le quiten su trabajo, a no ser que lo haga mal. Ahora, solo digo que no baje una décima, hay mucho trabajo de un equipo detrás”, comentaba.

Pique entre Patiño y Jorge Javier

Pero la reacción de la presentadora iba más allá, hasta el punto de acusar a Jorge Javier Vázquez y a sus compañeros de menospreciar su programa. “Lo que me molesta es que se rían de mi programa, me molesta y sé que molesta. Son las burlas al programa, os habéis burlado”

Y contra lo que cabría esperar, el presentador de 'Sálvame' y 'Sábado Deluxe' no quiso quitar hierro a la repentina queja de su compañera, sino que echó más leña a su enfado. “María, sois los hermanos pequeños, de la misma productora…” Por su parte, Chelo ha matizado que en ningún caso quiere sustituir a su compañera.