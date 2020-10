El desafortunado comentario con el que Jorge Javier hunde a María Patiño: "De relleno"

Jorge Javier Vázquez y María Patiño son muy amigos. Ambos se consideran compañros desde 1996 y han crecido juntos hasta convertirse en dos de los rostros más queridos y reconocidos de la televisión de nuestro país. Han coincidido en muchos platós y también en muchos saraos persiguiendo a los protagonistas del mundo rosa. Ahora, Jorge Javier es una de las 'leyendas' de Mediaset presentando "Sálvame" y María Patiño se hace fuerte firmando grandes datos de audiencia con "Socialité" y sustituyendo a su compañero en el "Sábado Deluxe" cuando él se ausenta.

Y precisamente porque son muy amigos, y la confianza entre ambos puede ser extrema, a veces los dos se permiten juegos en directo que pueden rayar la imprudencia. Es lo que pasó este jueves durante el programa "Sálvame". Chelo García Cortés ha sido propuesta para presentar este sábado "Socialité", el programa de María Patiño. La propuesta nace de un concurso estrenado dentro del espacio donde colaboradores de "Sálvame" asumen diferentes retos para ganar dinero. Chelo ha aceptado la propuesta de presentar "Socialité" este sábado, algo que no gustó nada a María Patiño. La periodista no tiene reparos en decir que el trabajo es lo más importante de su vida después de su familia y 'muerde' por su puesto y su programa.

En el juego de poner en tensión a María Patiño, Jorge Javier ha ironizado sobre la relevancia que tiene "Socialité" dentro de la parrilla de Mediaset. "'Socialité' casi que nació como de relleno y se ha convertido en una de las bazas seguras de Mediaset", ha dicho Jorge Javier entre risitas. "En ninguna cabeza lógica cabe la idea de una parrilla de Mediaset sin 'Socialité'", ha continuado.

María Patiño, que al principio encaja el golpe con altura, recuerda los buenos resultados de audiencia que cosecha cada fin de semana el programa. "Es verdad, doblamos y triplicamos a los competidores", dice. Las risas continúan y María Patiño le dice que se descojone "abiertamente".

Jorge Javier sigue con el juego. "Es un programa de autor que se está emitiendo en estos momentos en España", le dice. María Patiño aguanta, cabreada porque le quitan de presentadora este sábado en beneficio de Chelo García Cortés. Pero lo que más le molesta es que Jorge Javier se esté burlando de su programa en su propia cara. "A mí lo que me fastidia es que se burlen de mi programa. No me gusta. Entre otras personas te has reído tú. Y eso me molesta", le espeta María Patiño, intentando defender el honor de su programa.

JORGE JAVIER, SOBRE SOCIALITÉ: "SOIS EL HERMANO PEQUEÑO"

Jorge Javier le responde que tiene poco humor si le molestan sus comentarios. Y María le replica con contundencia: "A veces tú no tienes humor para otras cosas". Jorge Javier, intentando suavizar la situación, le pregunta si realmente cree que se está burlando de ella y de "Socialité". María responde que sí y que gente de su entorno también lo está apreciendo.

Jorge Javier, que se siente muy cómodo en esa discusión, continúa tirando de ironía. "Ten en cuenta que sois los hermanos pequeños y la misma productora. Nunca nos burlaríamos de un hermano pequeño", le dice.

Cuando "Sálvame" acaba y María Patiño se levanta de su silla, tapa el plano de Jorge Javier. Lo que el presentador catalán aprovecha para lanzarle la última pulla. "¡Cuidado que me quitas el plano!. Como estás acostumbrado a un plató pequeño..."

¿Provocarán estas burlas de Jorge Javier a "Socialité" una nueva herida en la relación de amistad entre Jorge Javier y María Patiño?

