Jorge Javier revela la drástica decisión que tomó en 'Deluxe' tras las entrevistas a Irene Montero o Almeida

A pesar de que Jorge Javier Vázquez está bastante cómodo al traer el tema de la política a los programas que presenta en Telecinco, como 'Sálvame' o 'Sábado Deluxe', este viernes confesaba la drástica decisión que tomó tras entrevistar a figuras como Cifuentes, Irene Montero o el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. La estrella de Mediaset se confesaba a través de su blog personal en la revista Lecturas, donde criticaba precisamente el tono de los políticos que había invitado a su programa y alababa, por su parte, las respuestas de Fernando Simón durante el episodio 'Planeta Calleja' de la semana pasada.

“Desde luego que tocará hacer examen de conciencia, pero para todos. El primero, el Gobierno. Después, esa bochornosa oposición cuya aportación ha sido desde lamentable a deleznable”, criticaba Jorge Javier tanto al Partido Popular como, sorprendentemente, al gobierno de coalición que en más de una ocasión defiende. Y es que en los últimos meses el presentador de Telecinco ha sido azote de la oposición, especialmente de Vox, burlándose de todos y cada uno de los colaboradores, como Marta López o Antonio Montero, que aseguraban en el programa que habían votado al partido de Abascal.

Jorge Javier: “Los licenciados en todología dan asco”

Precisamente utilizaba Jorge Javier a Fernando Simón y su discurso en 'Planeta Calleja' para criticar a la clase política, en especial a los que llama “licenciado en todología”. “Convendría que todos aquellos que han puesto en duda continuamente las opiniones de los expertos callaran de una vez por todas y dejaran trabajar a los que saben. Los licenciados en todología dan asco en general, pero, sobre todo, cuando tiene que ver con temas relacionados con la salud”, criticaba en su blog.

La decisión de Jorge Javier tras las entrevistas políticas

En ese momento el presentador de 'Sálvame' y 'Sábado Deluxe' revelaba que tuvo que tomar una decisión tras las entrevistas políticas que protagonizaron las noches de los fines de semana. “Sucedió un sábado durante un ‘Deluxe’ de pandemia. Entraron algunos políticos relevantes al programa y me saturé. Y, entonces, le imploré a Patricia –mi directora– que en la medida de lo posible no entrara nunca más ninguno para soltarnos el rollo, fuera del partido que fuera. Patricia, que me cuida como una madre a un hijo adolescente cabrón, aceptó”.

Sin especificar concretamente, Jorge Javier se refiere a “entrevistas políticas durante la pandemia”, siendo las más prominentes las de la ministra de Igualdad, Irene Montero, que compartió programa con Cristina Cifuentes, así como la visita la semana siguiente del alcalde de Madrid, José Luiz Martínez-Almeida. Curiosamente, tras estas entrevistas no volvió a verse a ningún gran alto cargo de la política en el 'Deluxe'.

“Se lo agradezco infinito. No soporto a un político hablando de política en un plató. Ojalá nunca tenga que tratar con ellos. Además, creo que algunos programas de televisión abusan demasiado de ellos. El tiempo que pasan en los platós o en las radios dejan de dedicárselo a sus trabajos. Si antes nos quejábamos de que hablaban poco, ahora hablan por demás”, comentaba Jorge Javier en Lecturas.