Chelo García Cortés no se corta a la hora de calificar a Abascal y revela a quién vota

Chelo García Cortés, colaboradora del programa "Sálvame", ha apartado esta semana por unos minutos su faceta de periodismo en el mundo rosa y ha hablado abiertamente sobre sus ideas políticas. Un asunto sobre el que normalmente Chelo no comenta en entrevistas y menos con una vehemencia muy destacada y usando palabras gruesas, en especial cuando tiene que calificar a uno de los líderes políticos de nuestro país.

En una entrevista en el programa "El trono de sensaciones", en 8TV, el presentador Jordi Anjauma le ha propuesto responder en una frase corta qué piensa de un personaje concreto. Uno de ellos ha sido Santigo Abascal, líder de Vox. Sin pelos en la lengua, García Cortés lo ha definido así:

El primer nombre a analizar ha sido el líder de Vox, Santiago Abascal, al que ha definido de una forma de lo más contundente: “Santiago Abascal es un impresentable, me preocupa mucho y no le daré un minuto de gloria”. De esta manera, Chelo dejaba claro qué opinaba sobre Abascal.

En la misma entrevista, la periodista ha revelado que siempre se ha considerado "de izquierdas" y que vota al PSOE, aunque también se muestra crítica con esta formación. "Les voto, para luego poder decirles ’esto no se hace así’”, asegura. Sobre Rajoy, Chelo también es muy dura: “Fue muy prepotente al pensar que la gente de Cataluña que quería la independencia no iba en serio y que era una broma”.

Se refería Chelo a todo lo vivido durante el 1-O en Cataluña. Chelo vive en Barcelona, pero ella no defiende en ningún momento la causa independentista. “Elegí vivir en Barcelona pero no soy independentista ni voy a ser independentista. Hay que mejorar económicamente Cataluña pero no pienso entrar con un carnet en Cataluña”, ha afirmado en esa misma entrevista.

