El reto de Sálvame a Chelo García Cortés que termina entre lágrimas: “Quémala”

El programa Sálvame de Telecinco cada tarde es una caja de sorpresas. Colaboradores e invitados son una fuente constante de polémicas cada tarde. Raro es el día que uno de sus protagonistas no está envuelto en alguna situación controvertida. La última en caer ha sido Chelo García Cortés.

El lunes el programa Sálvame Tomáte anunciaba que este miércoles pondría en marcha la sección ¿Qué estarías dispuesto a hacer por dinero? y que Chelo sería la primera concursante. En esta prueba los concursantes, siempre son los colaboradores o invitados, se enfrentan a una serie de comprometedoras pruebas para ganar dinero y el concurso. La colaboradora ya avisaba: "Llegaría hasta donde hiciera falta para conseguir dinero."

Chelo García Cortés en el momento de quemar la foto de Isabel Pantoja

RETO INCONCEBIBLE

Lo que seguro que no esperaba Chelo García Cortés es a la prueba que se tendría que someter, la periodista debía quemar una foto de Isabel Pantoja con una especie de mechero por una cantidad de... 100 euros. Ni corta ni perezosa la colaboradora aceptó el reto ante el jaleo de los presentes en el plató: "No creo que esto sea anteponer mi amistad. Me estáis diciendo que si puedo quemar la foto y yo la quemo," razonó.

¡PRIMERA FASE! Chelo tiene que quemar una foto de Isabel Pantoja para ganar 100 euros y ella ACEPTA ���� — Sálvame Oficial (@salvameoficial) October 21, 2020

Con Jorge Javier Vázquez como maestro de ceremonias que le espetaba que "no vale con quemar un trozo de la foto hay que quemar la foto entera, incluida la cara". Finalmente la periodista asumió el reto con desagrado y con lágrimas en los ojos completó la prueba.

DURAS CRÍTICAS

Como era de esperar, las redes sociales se llenaron de comentarios. La mayoría de las personas que opinaron mostraron su desaprobación y acusan al programa y a la propia Chelo García Cortes de incitar al odio: "Chelo llorando mientras quema una foto de la Pantoja por 100€. Historia de la televisión"

Chelo llorando mientras quema una foto de la Pantoja por 100€. Historia de la televisión #YoVeoSálvame#QuieroDineropic.twitter.com/pNagvKZP0N — Jano (@Janoig) October 21, 2020

Otros usuario de la red social cargaba con más rotundidad: "Esperamos que esto se les caiga el pelo a alguien esto es incitación al odio ,después criticamos cuando se queman fotos en otros lugares, son todos unos sinvergüenzas y unos tarados que están en la tv que les pasa invencibles"

Esperamos que esto se les caiga el pelo a alguien esto es incitación al odio ,después criticamos cuando se queman fotos en otros lugares, sin todos unos sinvergüenzas y unos taeados que están en la tv que les pasa invencibles — aurora (@CaridadAurora) October 21, 2020

Otra usuaria también mostraba su indignación: "De verdad que tristeza de programa de cadena y de todo que falta de escrúpulos que poca humanidad y que asco que sigáis teniendo tanta audiencia de verdad me quedo sin palabras"

De verdad que tristeza de programa de cadena y de todo que falta de escrúpulos que poca humanidad y que asco que sigáis teniendo tanta audiencia de verdad me quedo sin palabras �� — yo misma (@yomisma81306748) October 21, 2020

Seguro que este hecho no será la única polémica en la que se vea envuelto el popular programa.

También te puede interesar:

Bertín desvela el motivo de la espantada de Iglesias cuando iba a entrevistarlo: “Se echó para atrás”

Dos familiares podrán acompañar a los pacientes de coronavirus en el hospital en sus últimos días de vida

Juan y Medio responde irónicamente a Melody tras promocionar su disco y deja a todos boquiabiertos