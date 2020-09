El motivo por el que el Doctor Cavadas no quiso colaborar con Iker Jiménez

"¡Anda bichito, dinos quién eres!", así era como Iker Jiménez comenzaba un vídeo en Youtube donde quería dar respuestas, o simplemente formular las preguntas que está dejando el coronavirus y para las que casi nadie tiene respuesta, ya bien por falta de previsión o por mala práctica en la comunicación.

Esa frase, la del bichito, explicaba Iker que pertenecía a una caricatura de un medio de 1918 sobre la Gripe Española, una pandemia que se llevó la vida de miles de personas, y que parece que con el coronavirus, se han vuelto a cometer los mismos errorez: "Es muy curioso observar la prensa de la época. Nadie le daba importancia, se reían de la enfermedad. Le gente decía que estaban perfectamente preparados. Murieron miles de personas en una franja de tiempo mucho más larga de la que estamos viviendo ahora. A mí lo que me interesa es que veáis como la prensa pasó por las mismas fases que hemos estado viviendo ahora. No hemos aprendido nada", comenzaba sentenciando el periodista después de ser una de las caras visibles de quienes informaron primero de la gravedad del asunto.

“¿Qué puedo aportar yo?, algunos dirán que poca cosa. He sido muy señalado por precisamente desde el principiopor pensar una idea diferente de la mayoría. A mí me gustaría extraer unas reflexiones para ayudar a nuestros amigos de Latinoamérica por la que les viene”, avisaba Jiménez a los vecinos del otro continente donde la enfermedad todavía no ha explotado en concepto de contagios. Además Iker, contaba una anécdota personal de como esta circunstancias le habían hecho volver a sus origenes cuando se grababa en su casa de adolescente y hacía sus primeros programas caseros.

La respuesta de Cavadas a la propuesta de Iker Jiménez

También tenía Jiménez un recuerdo especial para alguien que ha sido tratado injustamente durante este tiempo por la opinión que dio en febrero sobre el asunto, el Doctor Cavadas: “¿Nos mintieron desde China? Cuando Cavadas dijo eso lo machacaron, y se quemó. ¿Se persigue a los disidentes, ¿se busca que los disidentes desistan? Ha pasado a lo largo de la historia". AUn así aseguró: "Nosotros lo llamamos".

Las preguntas incómodas que deja el coronavirus para Iker Jiménez

En un vídeo en directo seguido por una gran cantidad de público, que lo colocaba en las primeras tendencias de España en redes sociales, de las primeras cosas que ha querido hacer el presentador ha sido aclarar cualquier polémica, relacionada con el fin de emisiones de 'Cuarto Milenio': “Nuestro querido 'Cuarto Milenio' ha dejado de emitir y no sabemos cuándo volveremos. Y no lo digo en plan conspiración, sino, cuándo va a dejar de estar el mundo con el botón de pause. Hay mucha prensa que buscan el click, pero no me han quitado el programa”, afirmaba con tono indignado.

Posteriormente, el periodista se hacía preguntas como de dónde ha surgido la enfermedad, o si hubo intervención humana, preguntas de las que hemos oído muchas respuestas pero de las que realmente no conocemos su respuesta con certeza: “Yo os hablo como periodista. No soy ningún científico, ni ningún médico. Lo que estoy haciendo es calibrar algunas preguntas que yo, como pensador en el sentido de persona que reflexiona, os quiero relanzar después de 2 meses de peleas de que he vivido, sobre todo con la prensa, y con muchos que no quieren ver la realidad.”

En esta rueda de preguntas y reflexiones, Iker tuvo la oportunidad de lanzar un mensaje a todas esas personas que le han estado llamando alarmista durante los meses previos de la irrupción del coronavirus en España: "Quién diga que esto es como una gripe ahora es un idiota, o sea, un necio o está queriendo hacer mal. El COVID-19 es hoy la primera causa de muerte en España, no estamos hablando de ninguna tontería. Se acabó ya lo de la gripe, hubo un tiempo donde podía colar, ahora se acabó", decía muy serio el presentador vasco.

Tras analizar, si existen diferentes cepas del virus, si los datos que China nos ha dado son fiable, a quién afecta más y otros aspectos del virus, el piloto de 'la nave del misterio', no podía esconder su preocupación y asombro por el nivel de contagios de Italia y de España comparados con otros países: "Es sorprendente el número de contagios de España e Italia, eso no me lo quita nadie de la cabeza. ¿Habremos hecho todo fatal, o por qué hay tantas diferencias con países que están al lado?", afirmaba pensativo.

Iker Jiménez reflexiona en su canal de Youtube sobre el coronavirusYoutube

Alguna de las frase más duras que se han podido oir en la más de media hora que dura la reflexión de Iker Jiménez se incluyen frases como: "A día de hoy la OMS dicen que no se queda en el ambiente, los médicos que están combatiendo dicen que si se queda en el ambiente. ¿Quién tiene razón? Hemos visto especialistas de la OMS que a mí me han dado vergüenza ajena". O "Yo no culpo del pánico y de la crisis a los científicos, ni a los médicos que se están matando. Culpo a los informadores que han seguido una consigna en el sentido de hacernos creer, y lo han conseguido, que sabíamos lo que era".

Pero sin duda, la que más puede dar que hablar es el vaticinio que ha hecho el presentador sobre las muertes que habrá en España: (El virus) Nos lo ha demostrado, va a haber 8000 muertos en España y se dice pronto. Y si yo digo esto, que lo iba a decir casi con estas cifras, hace tres semanas me ahorcan, me sacan a una plaza pública y me ahorcan. Cuando llevábamos 20-23 muertos los médicos me dijeron a mí que van a llegar a más de 10.000 muertos.”, confesaba preocupado.

Gracias a todos por la ola de afecto. La he sentido hasta la última célula.

Impagable.

Podéis plantearme temas para que reflexionemos juntos en #LaEstirpedelosLibres

Foto @jongdurbanpic.twitter.com/q2TYAxyAqo — Iker Jiménez (@navedelmisterio) April 1, 2020

Continuaba el comunicador aprovechando cada ocasión para recordar a toda aquella prensa que está provocando que la sociedad esté mal informada: "Por qué el ser humano está condenado a repetir los mismos problemas, por qué no informar con normalidad de lo que ocurre, por que no avisar al público de tomar medidas aunque sean extraordinarias. Todos somos periodistas y todos hemos cometido errores, pero yo esto no me lo creído. Existe una fractura entre la información y los ciudadanos. Está clarísimo, todos sentimos que la información que se nos ha dado no es la correcta, no es la real. Y os voy a decir una cosa, y no es romper una lanza. Yo pienso que las personas que están llevando todo esta crisis no calibraban de verdad lo que venía”, afiramba Iker resginación ante la ignorancia de las autoridades competentes a la hora de gestionar toda esta crisis

Terminaba toda esta reflexión con una frase que le dijo su hija hace unos días, una frase enigmática pero se ha ganado al público de Iker Jiménez: “Aunque todo el mundo me diga que está mal, yo seguiré adelante porque sé que estoy haciendo lo correcto”.

