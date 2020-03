Iker Jiménez estalla contra los que le criticaron por ser “el del misterio” al informar del coronavirus

Es una de las personas del mundo de la televisión de las que más se está hablando debido a la crisis del coronavirus. Iker Jiménez lleva un par de semanas en ojo del huracán mediático debido sus mensajes sobre la pandemia que está azotando duramente a países como España.

Cuando el COVID-19 todavía era una enfermedad focalizada en China y la preocupación a España todavía no había llegado, y se justificaba baja la frase "es solo una gripe", el presentador de 'Cuarto Milenio' ya dedicó parte de su programa a reportajes sobre el coronavirus y sobre toda la verdad que no se nos estaba contando desde el país oriental.

Este tipo de reportajes y de avisos le granjearon duras críticas que lo tachaban de alarmista. Algo que al propio Jiménez no habría sentado nada bien. Ante estas críticas respondía orgulloso que: "Hacer como que no pasa nada o reírme de aquellas personas que se preocupan es algo que no voy a hacer, en ningún momento les diré que miren para otro lado”, afirmaba el presentador de 'la nave del misterio'.

Iker Jiménez estalla ante las críticas que le tachan de alarmista

Ante estas críticas, Iker se ha mantenido al margen, hasta ahora. Muchos fueron los medios que en su día compararon la forma de cubrir la crisis del coronavirus. En la noche de los domingos 'Cuarto Milenio' se enfrenta informativamente hablando a 'El Objetivo' de La Sexta. Mientras que al programa de Ana Pastor lo calificaban de tratar el COVID-19 con rigor, a Iker Jiménez lo tachaban de alarmista antes de que el virus llegase a la peninsula.

Ahora, que el tiempo está dando la razón al presentador de Mediaset, hay muchos en redes sociales quien recuerda estas críticas: "Ahora muchos tendrían que ver donde estaba el rigor y dónde la mentira", escribe un usuario en Twitter.

Ante este mensaje, Iker Jiménez no ha podido resistirse a responder siendo muy crítico con quienes lo tacharon de ser alarmista y a todos aquellos que no lo toman en serio por ser "el del misterio": "Este es solo un ejemplo. Y así decenas. A palos. Por ser yo 'el del misterio'. Por no plegarme a la consigna de 'no pasa nada'. Por creer que el público necesitaba información exacta de lo que podía pasar desde hace seis semanas. Nadie se acuerda de la hemeroteca. Ahí está".

Las polémicas de Iker Jiménez con el coronavirus

El presentador ha sido muy crítico en sus redes sociales con las medidas que ha ido tomando el Gobierno y las administraciones en España por ser tardías. “La llevamos clara” o "Covid 19- Es la marca de la pandereta", han sido alguno de sus comentarios.

Unos mensajes ambiguos pero que la gran mayoría interpretaba como unas críticas a la reacción y gestión del Ministerio de Sanidad del coronavirus. Un usuario le respondía a través del mismo hilo de comentarios para preguntarle: “¿Hay algún plan en las cadenas de televisión para seguir emitiendo en caso de cuarentenas domiciliarias masivas?” Iker Jiménez, en ese caso, mandaba la más serias de las advertencias sobre la epidemia: “La tele puede ser lo de menos. Solo espero que el sol destruya en parte al Covid-19. O la vamos a llevar todos clara”.

Otra de las respuestas más comentadas del presentador de Cuarto Milenio ha sido la que ha lanzado a un usuario que le preguntaba “¿Qué cambiarías de la gestión?”, a lo que el periodista respondía con un claro y contundente: “todo”.

Además, respondía a un usuario que le calificaba de “defensor de pseudoterapias, curanderos y otros estafadores, da lecciones de gestión sanitaria”. “Jamás he defendido nada de lo que dices. Ese es vuestro nivel. Ni sabéis quien soy”, respondía Iker Jiménez en Twitter.

