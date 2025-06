Manolo Lama opina sobre si el actual Messi jugaría en el Atlético de Madrid: "Barça y Madrid, no, pero..."

El PSG eliminó al Inter de Miami de Leo Messi después de ganar 4-0 en una primera parte en la que dejó sentenciada la eliminatoria con los goles de Joao Neves (2), Avilés en propia puerta y Hakimi. Los de Luis Enrique dejaron a la estrella argentina fuera del Mundial de Clubes después de haber hecho un torneo mucho mejor de los que muchos pensaban.

El Inter de Miami dio la sorpresa al clasificarse en su grupo por detrás del Palmeiras, con el que empató a cinco puntos y que le quitó el liderato a los de Messi con dos goles en los últimos minutos de partido. El conjunto norteamericano logró meterse en los octavos ganando al Oporto, con un golazo de falta directa de Leo Messi, y con otro empate contra el Al Ahly.

EFE Achraf Hakimi marca el 4-0 del PSG contra el Inter Miami

Messi, que ya tiene 38 años y que está en los últimos años de su carrera, reconoció tras ser nombrado mejor jugador del partido ante el Oporto, reconoció que “La verdad que es una alegría muy grande. Se hizo un gran esfuerzo todo el equipo, se trabajó muy bien”. El argentino, una vez que se marchó del Barcelona tras 17 temporadas, fichó por el PSG y llegó a juntarse con Kylian Mbappé y Neymar. A pesar de jugar en el mismo equipo tres de los mejores jugadores del mundo, los parisinos no lograron una Champions League que sí ha conseguido esta temporada con Luis Enrique al frente. Después de dos años en Paris, en 2022 se marchó a liderar el Inter de Miami, donde ahora mismo coincide con Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba.

EFE Messi celebra con sus compañeros el golazo de falta contra el Oporto.

¿jugaría leo messi en el atlético de madrid?

En Tiempo de Juego, durante el PSG – Inter de Miami, Manolo Lama preguntó a los comentaristas del partido si Leo Messi jugaría en algún equipo europeo de los grandes. Casi todos dijeron que, con su estado de forma, sería imposible, pero Lama sorprendió cuando afirmó que el argentino podría jugar en el actual Atlético de Madrid del Cholo Simeone: “No sé si no podría jugar ni en el Barça ni en el Madrid, pero a partir de ahí, en la Liga Española, podría jugar en cualquier equipo. ¿En el Atleti? Sí. Es que juega Griezmann en el Atleti, ¿por qué no va a jugar Messi,? Yo creo que Sorloth y Julián Álvarez es la pareja de titulares, pero Griezmann va a jugar en el Atleti, 30 partidos mínimo"