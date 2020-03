El premonitorio vídeo de "Cuarto milenio" con Iker Jiménez sobre el coronavirus que te dejará helado

El presentador de "Cuarto Milenio" Iker Jiménez denunció hace dos semanas en la antena de COPE que había sido acusado semanas atrás de "alarmista" por vaticinar la aguda crisis que se venía encima con la pandemia del coronavirus. En el programa "Tiempo de Juego", aseguró que él no era ni médico ni científico, pero que había acudido a los expertos. Y ellos avisaron de lo que estaba por venir.

“No soy médico ni científico pero lo que sí he hecho es invitar a epidemiólogos, virólogos de Harvard, hemos hablado con la directora de pandemias de Stanford…y espero no irme detenido si digo lo que pienso. He tenido palos y amenazas por ese estigma, porque me gusta el misterio. Los científicos que han venido al programa no han tenido ninguna consigna. La desgracia del coronavirus en España ha sido la consigna de calma, cuando los médicos y epidemiólogos sabían que no era así”, ha contado.

Un buen ejemplo es lo que el programa emitió el pasado 1 de marzo. Aquel día, el invitado fue el investigador Pablo Fuente. Durante la entrevista, el experto adelante la crisis sanitaria que iba a desatarse semanas después en España, la batalla internacional por hacerse con material médico como mascarillas o desinfectante y el confinamiento al que se iban a ver sometidos los españoles para frenar la pandemia.

"Sabemos que los pacientes graves necesitan de ventilación mecánica en muchos de los casos... ¿Tiene España acceso a un número suficiente de respiradores para cubrir esos casos? España también tiene una crisis de camas de cuidadas intensivos grave. ¿Qué podemos hacer para incrementar ese número de camas?». Fuente reclamaba al Gobierno que utilizara la televisión pública para "enseñar a la gente a toser, que se debe toser con el codo", algo que semanas después se ha convertido en un gesto fundamental.

También hablaba sobre la falta de material médico y el confinamiento en casa. "¿Qué va a hacer el Gobierno para garantizar las mascarillas? Hay una locura absoluta. En Italia ya no hay mascarillas. ¿Cómo se va a proteger al personal médico para que siga teniendo acceso a las mascarillas?", se preguntaba. "¿Cuál es el protocolo? ¿Qué medidas concretas tiene? Es el momento de prepararse", advertía el investigador. "Para no contagiar a nadie debe quedarse catorce días en casa, eso significa que tiene que tener comida, medicación, papel higiénico", concluía generando inquietud.

Este video se ha hecho viral. Sorprende al público que se emitiera un lejano 1 de marzo. Quiero añadir que se grabó un 20 de FEBRERO. Ese día había 7 víctimas en Italia.

Don @PabloFuente @geoestratego y Doctor Camacho estaban en la mesa.



Todo aquello en lo que alertaba Pablo Fuente se ha cumplido. Iker Jiménez, además, ha señalado que aunque el programa se emitió el 1 de marzo, realmente fue grabado el 20 de febrero. En aquellos días Italia comenzaba a sentir el azote del coronavirus mientras que en España apenas se habían dado casos.

"CUARTO MILENIO", AFECTADO POR EL CORONAVIRUS

Las medidas tomadas por el Gobierno para frenar la pandemia del coronavirus han hecho que el programa de Iker Jiménez deje de grabarse, por lo que sea caerá de la parrilla de Cuatro las próximas semanas. "Cuarto Milenio volverá cuando las circunstancias nos permitan regresar. Lo dejo claro: la cadena en ningún momento ha comunicado que el programa se detiene para siempre. Es una cuestión de tiempo temporal que esperamos se subsane dentro de un tiempo", manifestaba el director y presentador de la "Nave del Misterio" ante los temores de muchos de sus fans de que el espacio hubiera sido cancelado y no volviera a estar en la programación de Cuatro.

Cuarto Milenio volverá cuando las circunstancias nos permitan regresar tras todas estas circunstancias. Lo dejo claro. La cadena en ningun momento ha comunicado que CM se detiene para siempre.

