Mónica López recula tras dirigirse a Villalobos al hablar de la vacuna en los mayores: "No te miraba a ti, eh"

Este lunes, la llegada de la vacuna contra el coronavirus a España ha acaparado el debate de 'La Hora de La 1'. Los efectos secundarios y cómo pueda afectar la vacuna, preocupa mucho a los ciudadanos, concretamente a los más mayores.

Por este motivo, el virólogo José Antonio López ha analizado el tema junto a los colaboradores y ha explicado los diferentes efectos secundarios que pueden tener las personas al ponerse la vacuna, teniendo en cuenta la edad. "¿No te llama la atención que sean justamente los mayores de 56 años los que tienen menos efectos secundarios?", se ha interesado Mónica López.

"Podría darse, dado que algunos de los efectos secundarios principales que se producen, son efectos inmunológicos. Entonces, es lo mismo que hace, por ejemplo, que un tumor sea más agresivo en gente joven porque las células son mas jóvenes. En cambio, en la gente mayor la respuesta inmunológica puede ser menor...", ha explicado el experto.

Asimismo, Juan del Val ha señalado que el dolor es un efecto algo "subjetivo", dado que hay gente con mayor o menor tolerancia, independientemente de la edad. "Yo también he pensado eso", ha señalado López, dando la razón a su compañero. "La gente mayor está más acostumbrada a que te duele aquí o allá", continuaba explicando la presentadora, mientras redirigía la mirada a los diferentes colaboradores.

"No te miraba a ti, eh", ha exclamado de repente la conductora del espacio, refiriéndose a Celia Villalobos, quien se había dado por aludida y creía que la estaba mirando a ella por ser la colaboradora con más edad del espacio, lo que ha provocado las risas en el plató.

"Tengo 71 años y estoy divina de la muerte"

Ignorando las referencias a su edad, Villalobos ha querido intervenir en el debate: "La pregunta que yo me hago es... ¿Cuándo tu te tomas un medicamento te lees el prospecto? Porque si lees el prospecto, no te tomas nada", ha reconocido. Al escuchar sus palabras, otra colaboradora ha recordado todos los efectos secundarios que tiene la píldora.

"La hemos tomado durante muchos años muchas mujeres y yo tengo 71 años y estoy divina de la muerte", ha añadido Villalobos, refiriéndose a que de joven tuvo que tomarla. De igual manera, los colaboradores añadieron la vacuna de la gripe a los medicamentos que nos tomamos y que nos provocan efectos secundarios.

"Yo me lo tomo y tengo la gripe, tengo fiebre, me pongo mala. Y ya está", ha asegurado la política, tras explicar que es algo muy aleatorio, ya que también hay gente que se la pone y no siente nada.