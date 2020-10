Mónica, la joven que ha indignado a toda España: "Salgo de fiesta todos los findes y no llevo mascarilla"

Las Comunidades Autónomas se han puesto en marcha para reducir la altísima cifra de contagios por coronavirus que registra España. En plena segunda ola de pandemia, las diferentes administraciones han detectado que la mayoría de contagios se registran en entornos familiares o sociales. Y muchos de ellos, durante la noche. Por este motivo, varias CC.AA. quieren imponer un toque de queda para evitar las fiestas privadas en casas. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, ya ha prohibido que de doce a seis de la madrugada una persona pueda reunirse con alguien que no sea conviviente.

El ocio nocturno ha echado el cierre y en muchas zonas los bares y restaurantes deben cerrar muy pronto. Algo que muchos jóvenes no aceptan. Para ellos, su 'derecho' a salir de fiesta y pasárselo bien se está vulnerando. Es el caso de Mónica, una joven de 21 años que vive en Talavera de la Reina (Toledo). La chica no ha tenido ningún problema en salir en la televisión para reivindicar que los jóvenes pueden salir de fiesta y obviar todas las medidas sanitarias. "Yo salgo de fiesta todos los fines de semana. No me da miedo contagiarme. Si no lo he cogido ya, sinceramente no lo voy a coger", ha señalado Mónica en una entrevista en el programa "Cuatro al Día".

"¿Por qué los chavales no podemos hacer botellones cuando están los bares, los colegios y los aeropuertos abiertos? Nos prohíben algo que llevamos todo el verano sin hacer. Los jóvenes tenemos derecho a disfrutar también", asegura.

Mónica reconoce que en su grupo de amigos no se respeta la obligación de llevar mascarilla o de mantener la distancia de seguridad. "Si sabemos que no tenemos nada, ¿por qué vamos a llevar la mascarilla? Mis amigos están las 24 horas del día con nosotros. Si nos hubiéramos contagiado, estaríamos todos con el virus porque estamos juntos todos", asegura. De hecho, ella misma asegura que le han puesto varias multas por ir por la calle sin la mascarilla.

Joaquin Prat y el resto de colaboradores han escuchado con asombro el testimonio de esta joven, sobre todo cuando reconoce que su abuelo necesita de oxígeno para vivir y su abuela también tiene una salud muy delicado. "Mi hermano ha tenido coronavirus y nadie lo ha cogido. ¿Por qué lo vamos a coger entonces?", asegura.

Marta no entiende por qué la gente puede ir a los bares o viajar mientras ellos no pueden hacer botellón. "Llega Halloween y tenemos derecho a disfrutar todo lo que no hemos podido disfrutar este verano. Es el riesgo que corremos nosotros", señala sin rubor.

Joaquín le ha dicho algo que ha repetido durante todos estos meses: que tiene "toda la vida para salir de fiesta" y le ha hablado del posible contagio que puede provocar en sus padres y abuelos. A Mónica le ha dado igual: ella tiene decidido que seguirá saliendo de fiesta con sus amigos y sin respetar las medidas sanitarias impuestas.

Puedes ver la entrevista completa en "Cuatro al Día" aquí.