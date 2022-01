Mónica Carrillo revela la costumbre que tiene antes de arrancar 'Antena 3 Noticias': con Matías Prats

Antena 3 ha arrancado el año siendo líder en cuanto a información se refiere. La cadena es un referente informativo para los espectadores, como muestran a diario los datos de audiencia. Si revisamos los programas más vistos de los primeros días de este mes de enero de 2022, es habitual encontrar alguna edición de 'Antena 3 Noticias' entre los cinco primeros.

De lunes a viernes, Sandra Golpe es la encargada de actualizar la información a mediodía, mientras que a la hora de cenar, Vicente Vallés toma el testigo. Ambos espacios logran unos datos notables de audiencia, ayudados por aquellos que conectan con 'Pasapalabra' y deciden quedarse después a enterarse de la última hora de lo que ocurre en España y en el mundo.

Juan Echanove habla sobre el estado de salud de Antonio Resines: "Si no saliera de esto..." Juan Echanove fue a 'El Objetivo' y quiso dedicar unas palabras a Antonio Resines, quien se encuentra ingresado en el hospital tras dar positivo en coronavirus Mabel Velasco 20 ene 2022 - 10:19

El fin de semana es el turno de Mónica Carrillo y Matías Prats, una pareja que lleva años trabajando junta y que ha conquistado a la audiencia con su complicidad, buen rollo y toques de humor. En los primeros fines de semana del año, la mayoría de sus informativos, tanto el de mediodía como el de por la noche, superan los 2 millones de espectadores y se cuelan entres los programas más vistos de la jornada. Son líderes el fin de semana del 8 y 9 de enero, mientras que el del 15 y 16 solo les superan los partidos de fútbol de Copa del Rey que emitió Telecinco.





Carrillo y Prats no dejan de regalarnos momentos para el recuerdo, algunos incluso de emoción, como el vivido el pasado 11-S, cuando juntos recordaron cómo contó Matías los atentados de 2001 y los compañeros que le ayudaron, y que a día de hoy han fallecido. Además, Mónica, muy activa en redes sociales, comparte, de manera habitual, lo que ocurre detrás de las cámaras. Algo que hizo de manera especial en su último envío especial a la isla de La Palma.

La costumbre de Mónica Carrillo antes de entrar en directo con Matías Prats

Este sábado, la presentadora ha compartido una publicación en su cuenta de Instagram un tanto especial. En esta ocasión, se trata de tres 'selfies' junto a su compañero Matías Prats. Unas fotos tomadas minutos antes de poner al otro lado de la cámara, que tienen por costumbre hacerse cada sábado y domingo antes de empezar a presentar el informativo de la cadena líder de Atresmedia.

En el pie de foto explica que las fotos se han hecho "cuando faltan unos minutos para que comience el informativo", ya que ella "siempre le dice la misma frase a su compañero: "Mati, una foto para las redes". Y añade, "muchas veces no hay tiempo para subirla, pero siempre tenemos presente a los que estáis al otro lado. Hoy he hecho una triple tanda, pero no la llegué a subir. Aquí las tienen, por si gustan".