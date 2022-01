Vallés recibe el serio aviso de un médico de atención primaria sobre el futuro de la pandemia tras ómicron

La sexta ola sigue desbocada debido a la alta capacidad de contagio de la variante ómicron. España ya supera los 3.000 puntos de incidencia acumulada y el pico de contagios todavía no ha llegado. Con estos datos, poco a poco las plantas de hospitales y de UCIs se van llenando, aunque a un ritmo inferior a anteriores olas gracias al alto porcentaje de vacunación que hay en España, mucho más elevado que en otros países de nuestro entorno.

En este sentido, uno de los puntos más críticos generando por esta ola de contagios es la saturación en los centros de atención primaria. Por ello, Vicente Vallés ha querido entrevistas este martes en su informativo de Antena 3 al doctor José Polo, presidente de SERMEGEN, Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria.

Polo ha querido mostrar en Antena 3 su preocupación por la situación de estos puntos de asistencia: "Estamos pasando una situación complicada, de una alta demanda asistencial y además con una intranquilidad en la población. Creo que debemos enviar un mensaje de tranquilidad y que todo paciente será atendido, siempre manteniendo unas medidas rigurosas de aislamiento y de distanciamiento social".









También ha dibujado el protocolo que se debe seguir si los síntomas detectados son leves: "Lo primero es tranquilizar. Si los síntomas son leves debe intentar ponerse en contacto con su médico vía telefónica. Pienso que también genera mucha intranquilidad que el paciente no se encuentre capacitado para trabajar y entonces intente conseguir un justificante. Debemos hacer un esfuerzo entre todos para que ese paciente pueda ponerse en contacto con nosotros y que pueda tramitar su baja en tiempo y forma".

La advertencia sobre el futuro de la pandemia

En clave de futuro, el doctor José Polo ha señalado que es necesario enviar un mensaje de cautela, ya que no se descarta todavía la aparición de otras mutaciones: "Tenga en cuenta que parecía que estábamos al final del túnel cuando lo de la quinta ola y esto ha sido un jarro de agua fría. Hemos pasado al principio del túnel con esta sexta ola el covid-19 nos está sorprendiendo. Igual que ha aparecido una variante y dicen los expertos que puede ser el final, pero puede haber otra mutación y empezar desde el principio. El mensaje es que debemos ser cautos".









Por último ha descartado la posibilidad de considerar a la covid-19 una gripe en la actualidad, opción que ha puesto encima de la mesa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que ya ha sido descartada por algunas instituciones como la OMS y también por diferentes expertos: "Yo creo que no. La EMA, la OMS y la mayoría de asociaciones opinamos que no. Con estos datos no podemos pensar que esto es una gripe".