Mónica Carrillo se pronuncia sobre su futuro en Antena 3: "Malas noticias"

Nos encontramos ya en la recta final del verano y los distintos programas que conforman la parrilla televisiva comienzan a preparar las nuevas temporadas y a confirmar los nombres de las personas que encabezaran los distintos espacios que forman nuestra televisión nacional. Esto ocurre también con los telediarios, que a pesar de que suelen cambiar menos las caras que comentan las noticias diarias, muchas veces pueden ocurrir sorpresas, como es en el caso de Mónica Carrillo.

Los directivos de Atresmedia pueden estar orgullosos de sus programas de noticias, pues desde hace unos meses, los telediarios de la mañana y la noche consiguen cosechar grandes audiencias que les hacen ser líderes, tanto por la tarde, con Sandra Golpe, como en el informativo de las noches presentados por Vicente Vallés.

Hace escasos días, nuestra protagonista, Mónica Carrillo, ya acaparó diversas noticias debido a una entrevista que les concedió a nuestros compañeros de Movistar+, donde reveló, con todo lujo de detalles, como será el momento en el que abandone su puesto como presentadora de los informativos de Antena 3.

La presentadora, que copresenta junto con Matías Prats los informativos del fin de semana, en los que gracias a sus personalidades logran un buen programa, afirmó con rotundidad que sabía como iba a ocurrir su marcha cuando llegase el momento.





En el transcurrir de la entrevista, Carrillo, una de las preguntas que los entrevistadores le lanzaron fue cómo creía ella que sería su marcha de los platós televisivos. Mónica, con la divertida personalidad que le caracteriza y demuestra en los propios telediarios, afirmó "ya os la doy yo, sé que va a ocurrir, Matías me va a jubilar", despertando las risas y la sorpresa entre sus entrevistadores.

La presentadora no se quedó ahí y continuó con una explicación que hacía que las risas fuesen en aumento, "va a decir, se nos va, no ha podido aguantar. Él se quedará ahí y yo diré, me voy y me iré. Sin dientes, y él se quedará ahí, como un pincel". Los entrevistadores, siguiéndole la gracia comentaban que "es bueno porque significa que te vas a jubilar en la tele y que tu trabajo va a ser longevo", a lo que Mónica Carrillo añadió una broma más propia de su compañero "es un chasCarrillo".

Mónica Carrillo define su futuro

Lo cierto es que en vísperas de que comience la nueva temporada de la televisión, la presentadora ilicitana, ha decidido compartir a través de una de sus cuentas en redes sociales, cuál será el rumbo que tome su carrera profesional a partir de la semana que viene.

Recordando un tweet en el que celebraba poder compartir telediario con el célebre presentador, Carrillo aclaraba su futuro más próximo "ya queda menos para el comienzo de la nueva temporada", comentaba la presentadora, en donde confirmaba que una nueva temporada seguirá conduciendo junto a Matías Prats su exitoso informativo.

Ella misma recordaba un momento vivido hace unos meses "para ir abriendo boca". Y citaba un tweet suyo en el que apuntaba "que entre el aluvión de malas noticias de los últimos tiempos hayamos conseguido un momento así es esperanzador. Eso es gracias a la complicidad de todo un equipo.Qué suerte compartir mesa con Matías del que tanto he aprendido, sobre todo, a tomarme la vida con sentido del humor", junto con el vídeo del mítico momento vivido junto a su compañero inseparable.

Ya queda menos para el comienzo de la nueva temporada. ?? Para ir abriendo boca recordemos este momentazo. #NoticiasFinDeSemanaA3https://t.co/4qxTWcPemS — Mónica Carrillo (@MonicaCarrillo) August 26, 2021