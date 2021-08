Mónica Carrillo rompe los esquemas al destapar cómo será su marcha de la televisión: "Sé que va a suceder"

Mónica Carrillo ha revelado, con todo lujo de detalles, en una entrevista en Movistar+, como será el momento en el que la presentadora abandone su puesto en la televisión. La periodista, que ha afirmado rotundamente que sabe "que va a ocurrir", ha revelado que el momento tendrá lugar junto a Matías Prats en el plató de televisión de 'Antena 3 Noticias', donde trabaja actualmente.

La pareja de presentadores del espacio informativo de fin de semana de la cadena de Atresmedia, Mónica Carrillo y Matías Prats, está acostumbra a protagonizar divertidos momentos en su programa. Esta temporada han regalado varios momentos para el recuerdo. En el pasado festival de Eurovisión, Carrillo comentaba que había que remontarse muchos años atrás para recordar una buena posición de España, a lo que Prats se daba por aludido y reconocía que, por edad, era el más veterano del plató en ese momento y el único que estaba vivo en las victorias de Masiel y Salomé.

Recientemente, comentando las citas de vacunación por grupos de edad, era Matías el que hacía una broma a su compañera anunciando la fecha en la que recibirían la vacuna las personas de entre 40 y 49 años, y refiriéndose a Mónica, que tiene 44, le decía que como ya tiene una edad, estuviera atenta a los datos, que le iban a interesar.





Esta vez, la broma ha tenido lugar fuera del plató de los informativos. Ha sido en una entrevista a la presentadora, en la que le han preguntado que "exclusiva le gustaría oír sobre su vida", a lo que Mónica Carrillo ha contestado diciendo: "ya os la doy yo, se que va a ocurrir, Matías me va a jubilar", un comentario que despertaba las risas y la sorpresa en el plató.

Monica Carrillo cuenta en exclusiva como será su jubilación

"Va a llegar ese día, en directo, lo va a anunciar él", afirmaba haciendo referencia a su compañero. "Va a decir, se nos va, no ha podido aguantar. Él se quedará ahí y yo diré, me voy y me iré. Sin dientes, y él se quedará ahí, como un pincel". El presentador no podía evitar reírse ante la ocurrencia de la periodista y aseguraba que Matías "tendrá un chiste preparado".





Un "chasCarrillo", decía entre risas Mónica, intentando hacer una broma con su apellido. Además, comentaba que no parecía que a los compañeros que se encontraban con ella en el plató les diera pena que se jubile, a lo que estos respondían confirmando que va a cumplirse la exclusiva que había contado Carrillo. Y añadían, "es bueno porque significa que te vas a jubilar en la tele y que tu trabajo va a ser longevo".

Una historia que por ahora queda en una anécdota, pero en la que tenemos que esperar la reacción del otro protagonista, Matías Prats, que en cualquier momento puede responder a su compañera.