Mónica Carrillo, de Antena 3, desvela las consecuencias estéticas de su cáncer un año después: “Cicatrices”

La presentadora de los informativos de Antena 3, Mónica Carrillo, ha desvelado este domingo cuáles han sido las consecuencias estéticas que ha tenido el cáncer que le detectaron en la nariz hace justo un año. La periodista lo anunció precisamente en septiembre de 2020, cuando a través de su perfil oficial en redes sociales, donde es muy activa de manera habitual, comunicaba que el cirujano le había confirmado que tenía un carcinoma basocelular en la cara.

Tres meses después de comunicar la noticia, la propia Carrillo volvió a aparecer de manera pública fuera de su trabajo habitual en los informativos para contarle a su compañera Ana Pastor cómo se enfrentó una enfermedad tan dura como el cáncer: "Te pones a prueba en todos los sentidos", se sinceraba ante las cámaras. “Aunque no hay un peligro de muerte, te puede afectar. Yo tuve consecuencias en lo personal y lo profesional”, confesaba en una entrevista vía Instagram.









Mónica Carrillo anuncia que tiene cáncer



Fue el 5 de septiembre cuando en su cuenta de Instagram Carrillo compartía una imagen impactante: la de una herida profusa y alarga que cortaba todo el lado izquierdo de su nariz. Junto a otras fotografías acompañaba una confesión: “A principios de junio mi primera salida tras el confinamiento fue la visita al dermato?logo. El motivo: una pequen?a herida que no terminaba de cicatrizar me acompañaba desde hacía un par de meses. Finalmente, el cirujano me confirmó que se trataba de un carcinoma basocelular, un tipo de cancer de piel localizado en la nariz”.

Dos días después, y tras su reincorporación a los informativos, era su propio compañero en Antena 3, Matías Prats, el que le daba la bienvenida. “Ha estado recuperándose de un carcinoma de la cual estás totalmente restablecida”. Ella recogía el guante con el humor que le caracteriza. “Ahora sé que tengo un buen lado y un malo y la baja ha sido, como tú dirías, de narices. Sé que te ha gustado”.

Entre estas dos fotos ha pasado un año. La vida sigue. Nos deja cicatrices profundas para que no nos olvidemos de todo lo sucedido, pero siempre avanza. Vamosss ??????

Cuídense, protéjanse del sol y preocúpense por lo importante. ?? pic.twitter.com/DOqZxLbu5x — Mónica Carrillo (@MonicaCarrillo) June 6, 2021









Las consecuencias estéticas del cáncer un año después



Ahora, y cuando han pasado nueve meses desde que hiciese el anuncio y justo un año después de aquella visita al dermatólogo, Carrillo lo ha querido recordar con dos imágenes que muestran claramente cuál ha sido el cambio en su cara 12 meses después. “Entre estas dos fotos ha pasado un año. La vida sigue. Nos deja cicatrices profundas para que no nos olvidemos de todo lo sucedido, pero siempre avanza. Vamosss”, escribía este domingo en su perfil de Twitter.

Pero no sólo se quedaba en la celebración de la lucha contra la enfermedad, sino que la presentadora de Antena 3 ha querido enviar un mensaje de precaución a todos sus seguidores, ahora que llegan meses de mucha playa y exposición al sol: “Cuídense, protéjanse del sol y preocúpense por lo importante”, concluía la periodista.