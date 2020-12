Mónica Carrillo se sincera sobre las consecuencias tras padecer cáncer: "Aún lo estoy aceptando"

Mónica Carrillo se atrevió el pasado 5 de septiembre a revelar que había sufrido cáncer de piel. La presentadora siempre se ha caracterizado por ser muy discreta en sus apariciones y no desvelar nada acerca de su vida privada. Sin embargo, en este caso sintió la necesidad de contarle a todo el mundo su enfermedad. Durante sus vacaciones de verano, había tenido que ser intervenida de un carcinoma basocelular que tenía en su rostro.

Tres meses después, Mónica Carrillo ha vuelto a aparecer públicamente fuera de sus informativos para contarse a Ana Pastor cómo se enfrentó una enfermedad tan dura como el cáncer: "Te pones a prueba en todos los sentidos". Es más, Mónica todavía está aún procesando todo lo que le ha pasado, que además, fue en mitad de la pandemia. "Aún lo estoy aceptando", haciendo referencia a que el resultado de la intervención se le nota. "Es lo que hay, hay que asumirlo. Creo que estoy en un proceso de aceptación, con calma", señala.

Mónica no ha tenido problemas en revelar a Ana Pastor cómo fue su reacción tras enterarse de que tenía un carcinoma basocelular: "Tener que contarle a tus padres que te van a intervenir es complicado, porque no quieres que sufran". Un paso por el quirófano que tuvo muchas consecuencias para ella. “Aunque no hay un peligro de muerte, te puede afectar. Yo tuve consecuencias en lo personal y lo profesional”, ha confesado durante la conversación con Ana Pastor.

El carcinoma le afectó a tres partes de su rostro, con distintos tejidos que formaban parte de la nariz, lo que provocó que el cirujano tuvo que darle “un montón de puntos” que posteriormente formaron una profunda cicatriz en forma de “colgajo de nota musical” que todavía hoy le acompleja enormemente. “He estado con apósitos y cubierta todo el tiempo, a la sombra y procesándolo. Aún a día de hoy me cuesta asumir que es algo que se nota, pero es así. Es lo que hay”, ha confesado



Aunque Carrillo confiesa que es reacia a hablar de su vida privada, los seguidores de esta conversación entre las dos prestigiosas periodistas no dejaron de agradecer a Mónica que contara su experiencia, ya que visibilizar la enfermedad ya que eso puede ayudar a muchas personas que se encuentren ahora o en un futuro en su misma situación.

LA BROMA DE MATÍAS PRATS EN SU REGRESO A LA TELEVISIÓN

El día de su regreso a los informativos, Matías Prats aprovechó para dar la bienvenida a Mónica Carrillo tras su lucha contra un cáncer de piel: "Mi compañera Mónica Carrillo ha estado ausente durante un tiempo porque ha estado recuperándose de un carcinoma del cual está totalmente restablecida". "Muchas gracias por guardarme la ausencia. Ahora ya sé que tengo un lado bueno y un lado malo. Y la baja ha sido, como tú dirías, de narices... ", le contestó Mónica Carrillo a Matías Prats bromeando. "Nos quedan muchos informativos que hacer... Por lo menos hasta que te jubiles", cerró la simpática conversación Matías Prats.

