Mónica Carrillo confiesa los graves problemas de salud que ha sufrido en secreto: “La vida da zarpazos”

La presentadora del informativo "Noticias Fin de Semana" que se emite cada sábado y domingo a las 15:00 y a las 21:00h en Antena 3, Mónica Carrillo, ha publicado en sus cuentas oficiales de Instagram y Twitter la grave enfermedad que ha padecido este verano como consecuencia de un carcinoma localizado en la nariz.

La popular periodista ha explicado en las redes sociales que conoció su enfermedad en una visita al dermatólogo que se produjo a comienzos de junio, tras el confinamiento obligado como consecuencia del COVID-19. Tras unos meses duros de recuperación tras la cirujía, Mónica Carrillo ha dado el paso de contar a la sociedad el trance por el que ha tenido que pasar durante el verano, y que le ha mantenido alejada de la pantalla hasta este fin de semana.

Por suerte, todo ha salido bien, y ahora la presentadora televisiva no ha dudado en mandar un mensaje optimista de cara al futuro.

El mensaje de Mónica Carrillo

“Si tienen un minuto les voy a contar una breve historia. A principios de junio mi primera salida tras el confinamiento fue la visita al dermatólogo. El motivo: una pequeña herida que no terminaba de cicatrizar me acompañaba desde hacía un par de meses. Finalmente, el cirujano me confirmó que se trataba de un carcinoma basocelular, un tipo de cáncer de piel localizado en la nariz. Aquel mismo día el doctor lo extirpó y comencé un lento periodo de recuperación hasta mi reincorporación al trabajo el día de hoy. Este verano atípico para todos lo ha sido también en este sentido para mí. Protección solar, apósitos, gorras y grandes dosis de paciencia y confianza.

En estas situaciones nos ponemos a prueba nosotros mismos y también las personas que nos rodean. Yo tengo la suerte de estar maravillosamente rodeada en lo personal y lo profesional, así que este apoyo ha sido total y fundamental para mí. Quienes me conocen saben que no soy dada a contar detalles de mi intimidad pero no en esta ocasión creo que las redes pueden servir para dar visibilidad a cuestiones como ésta.

La vida, como nosotros, está llena de imperfecciones que hacen que este juego sea apasionante. Aquí tenéis unas fotos de cómo ha sido mi evolución los últimos tres meses, sin filtros ni retoques. En ocasiones la vida nos da zarpazos. Creo firmemente que somos todo lo que nos ha hecho llegar hasta aquí. A partir de ahora, a mí me acompañará este arañazo en el rostro. Ya nos estamos acostumbrando y creo que incluso nos caemos bien.

Me aplico la filosofía japonesa del kintsugi: el arte de reparar las fracturas de la cerámica con resina de oro para evidenciar que los defectos forman parte de nosotros y, en ocasiones, son las más grandes virtudes.

Gracias por llegar leyendo hasta aquí, perdón por la chapa y por la ausencia en la pantalla. Cuídense, vayan a revisión y protéjanse del sol.

Salud”.