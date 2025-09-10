Una experta en imagen da la clave para vestir camisetas de fútbol y sumarte a la moda: "Las mujeres podemos adaptarla mejor"

El fenómeno del Bloke Core, lo último en moda, está conquistando los armarios y las redes sociales. Esta nueva tendencia consiste en llevar camisetas de fútbol, no como un símbolo de fidelidad a un equipo determinado, sino como una declaración de estilo personal.

"No es que seas forofo de tu equipo y tengas todas las camisetas del mundo -asegura Rosa Rosado en La Tarde de COPE- sino que construyes tu estética personal a través de símbolos futboleros como pueden serlo las camisetas de los equipos que compiten en las diferentes ligas, tanto nacionales como internacionales.

Cada vez más jóvenes —y otros no tan jóvenes— están convirtiendo estas prendas deportivas, antes reservadas para los partidos, en piezas centrales de su look diario.

Llama la atención, según destaca Rosado, que últimamente se han convertido en "la prenda estrella en el armario de las chicas porque es verdad -confiesa- que el fútbol femenino se está poniendo de moda, pero es un deporte que ha tardado en instaurarse entre nosotras".

Las chicas -continúa Rosado- tunean las camisetas añadiendo a ellas brillo: "tú coges tu camiseta de fútbol y con unas hojas con brillantes y la plancha, ya tienes una propuesta más festiva, una camiseta de fútbol con brilli brilli".

del estadio a los festivales

Lejos de limitarse a los días de partido y a los estadios, las camisetas de fútbol han saltado a la calle y a los festivales de música. Ana Ruiz, la experta en imagen y en comunicación de La Tarde de COPE, subraya que "ya hay festivales que diseñan su merchandising como si fuera una camiseta vintage de fútbol” y explica que, aunque "mezclar una camiseta de fútbol con una falda de raso y unas zapatillas deportivas podría parecer algo muy excéntrico que no todo el mundo se atrevería a ponerse o que no puedes llevar en todos los ambientes, en el momento en el que se generaliza pasa a ser normal y una costumbre habitual durante una temporada".

NOSTALGIA, LA CLAVE DEL ÉXITO

Para Ana Ruiz el éxito de esta nueva tendencia en la moda urbana, el Bloke Core, tiene un trasfondo generacional: "Se trata de un movimiento más nostálgico que otra cosa. Los jóvenes de ahora van buscando el imaginario estético de los años setenta u ochenta, el de sus padres o de sus abuelos". Ruiz señala, además, que el modelo de consumo está cambiando y "se está empezando a consumir mucha ropa de segunda mano, que en su mayoría es deportiva porque tiene mucha durabilidad".

Sin embargo, la experta en imagen y comunicación advierte de que la tendencia no ofrece los mismos resultados a los chicos que a las chicas: "Las mujeres podemos adaptarla mejor sin que parezca un disfraz porque, combinando la camiseta con algo muy urbano, la incorporas de una manera estética y divertida. En un hombre, sin embargo, puede dar la impresión de que acaba de salir de un partido de fútbol y no se ha duchado. Una camiseta muy vintage puede tener gracia, pero no es recomendable ponerse la última equipación de tu club favorito para ir a una cita".