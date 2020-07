El Monaguillo hace lo impensable en sus vacaciones para dar ejemplo: "No me atrevo"

Muy preocupantes son los datos que ha dado el Ministerio de Sanidad en las últimas horas al respecto de los datos de nuevos contagios de coronavirus. En las últimas 24 horas son más de 390 nuevos casos de contagios, siendo la cifra más alta desde el fin del estado de alarma. A esto hay que añadir que según los datos oficiales en los últimos siete días han fallecido diez personas debido al COVID-19, elevando la cifra oficial hasta los 28.413 desde que se comenzó a hacer registro de los mismos.

A todo esto hay que sumarle las imágenes que día a día se transmiten desde los medios de comunicación y también desde las redes, donde se muestran actitudes poco cívicas por parte de muchos ciudadanos donde las mascarillas parecen no existir y la distancia de seguridad desaparece en aglomeraciones de personas.

De ahí que uno de los datos más preocupantes es que de los nuevos contagiados hay un gran porcentaje que procede de gente joven por debajo de los 40 años, lo que coincidiría con las imágenes de fiestas y celebraciones que estos días están dando mucho que hablar.

'El Monaguillo' y sus vacaciones en casa

Ante estas situaciones de irresponsabilidad, y donde muchos parecen haber olvidado lo vivido en España en los últimos cuatro meses, cada vez son más las personas que han decidido renunciar a viajar durante sus vacaciones para evitar poner en riesgo a sus familiares. Uno de los personajes públicos que ha decido sumarse a esta drástica decisión ha sido Sergio Fernández, más comúnmente conocido como 'El Monaguilo'.

El colaborador más dicharachero de 'El Hormiguero' ha compartido en redes sociales una imagen con texto donde explica sus motivos para quedarse en casa durante las vacaciones, un sacrifico más grande si cabe después de los meses que todos los españoles han pasado en sus casas confinados.

"Mis vacaciones empiezan hoy y nos quedamos en casa. Veo que las noticias no mejoran y que hay mucho irresponsable suelto. No me atrevo a ningún destino y me encantaría desconectar fuera de casa de alguna manera pero por ahora no he encontrado la forma. Que paséis un feliz día!!!!", eran las palabras que el cómico compartía con sus seguidores.

Algunos como Manu Tenorio no han dudado en recomendar al cómico malagueño algunos lugares donde escapar de actitudes irresponsables. De momento ya hay comunidades que ha aprobado el uso obligatorio de mascarilla en cualquier situación, mientras que algunas comarcas ya saben lo que es volver a aquello de las fases. Habrá que estar muy atentos para ver como evoluciona la situación y, sobre todo, mantener las medidas de seguridad.

