Pierde los 3.000 euros de 'El Hormiguero' tras no creerse que le llaman del programa: "No tengo tiempo"

Gran parte de la sociedad española está aleccionada sobre las llamadas a deshoras. A pesar de estar cada vez más en desuso, la práctica de muchas empresas del marketing agresivo, con repetidas llamadas a distintas horas ha provocado la desconfianza de la gran parte de los españoles que reciben la llamada de un número extraño en unas hora fuera del horario laboral.

Esa es una de las grandes desventajas a las que debe enfrentarse 'El Hormiguero' en el momento de una de sus secciones favoritas del público por lo que pueden ganar. La tarjeta de 'El Hormiguero', con unos 3.000 euros de premio gracias a un patrocinador bancario del programa, hace que parte de la audiencia se pegue al teléfono durante la emisión del programa a la espera de recibir la afortunada llamada y soltar la contraseña a la pregunta clave: "¿Sabe usted qué es lo que quiero? - La tarjeta de 'El Hormiguero'".

Desde que comenzase la sección, el programa de Pablo Motos ha relajado la forma de dar el premio, ya que antes simplemente hacía la pregunta y esperaban a la respuesta del afortunado. Últimamente, cuando llaman y la persona a la que llaman no sabe a lo que se refieren dan pistas muy claras como "te llamamos de televisión", "te llamamos de Antena 3, de 'El Hormiguero", o directamente "hay 3.000 euros en juego".

Así es como durante la cuarentena, la sección pasaba a ser diaria, repartiendo 3.000 euros todos los días. Han sido El Monaguillo y Nuria Roca quienes han competido por ser el gurú de esta sección para coronarse como el colaborador que más dinero reparte en el programa.

Llámame en otro momento que ahora no puedo jajaja #AlterioCastroEHpic.twitter.com/QLNX48VqwP — MASPITV (@TVMASPI) June 29, 2020

Pierde 3.000 euros al no creerse la llamada de 'El Hormiguero'

En esta sección ha ocurrido de todo en el programa, incluso quien ha mandado 'muy lejos' a Pablo Motos y su invitado por no creerse la llamada. A pesar de ello, los hay quienes finalmente disfrutan del premio al saberse la contraseña. En busca de un afortunado abría la semana 'El Hormiguero' que recibía la visita de los actores Malena Alterio y Gonzalo de Castro que promocionaban la película 'La maldición del guapo'.

Por ese motivo, era Pablo Motos quien entregaba el privilegio a la actriz de poder llamar para entregar el dinero. El presentador le explicaba como hacerlo y que incluso podía dar pistas clave. Preparado todo y elegido el número se daba paso a la llamada. Tras unos segundo de dudas alguien cogía el teléfono. "Mira le llamamos de aquí de televisión", comenzaba la actriz. Acto seguido el afortunado desconfiaba de la llamada y ponía la excusa (o no) más vieja cuando nos intentan vender algo por teléfono: "Ahora no la puedo atender porque estoy trabajando, entro de turno de noche". Motos y las hormigas se metían en la llamada para darle más credibilidad al asunto: "Hay 3.000 euros en juego". "Qué no puedo ni dos minutos que tengo cosas que hacer en el trabajo. Llamadme más tarde".

"Qué sueldo tendrá este señor para no querer ganar 3.000 euros en un minuto", bromeaba Barrancas, mientras que Gonzalo de Castro se reía de su compañera de película por el tono utilizado en la llamada. Alterio volvería a tener otra oportunidad, pero con la misma suerte. Esta vez daban con un señor que no sabía la contraseña y daba el silencio como respuesta.

Nunca hay que fiarse de los desconocidos que nos llaman, pero en el caso de 'El Hormiguero' la desconfianza puede salir cara por mucho que se trabaje en turno de noche.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

El emotivo momento en 'El Hormiguero' tras regalar 3.000 euros a una mujer que había superado el coronavirus