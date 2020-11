El momento embarazoso de David Cantero al recibir el paso de 'Ya es Mediodía': “El pecho está estupendo”

El periodista David Cantero protagonizaba esta semana un nuevo momento “tierra, trágame” en los Informativos de Telecinco al recibir el paso de su compañera y presentadora de 'Ya es mediodía', Sonsóles Ónega. Un momento que bien podría recordar a los protagonizados por Pedro Piqueros en la edición nocturna del Informativo de la cadena de Mediaset al recibir el paso de los colaboradores de 'Sálvame' que le ha costado más de un disgusto a la televisión.

En concreto, la cadena decidió suprimir el formato de enganche entre 'Sálvame' y los informativos de Telecinco después de que Raquel Mosquera se volviese viral al anunciar al presentador Pedro Pirqueras como: “El gran Pedro Piqueras, señores”. Todo ello alentado por el presentador del programa de entretenimiento, Jorge Javier Vázquez, que era quien debía dar el paso. Situación similar ocurría meses antes cuando Paz Padilla anunciaba, de nuevo a Pedro Pirqueras, advirtiendo a pantalla dividida que “Chelo está llorando porque la pasta es para los cerdos”. Una situación incómoda que se podía ver reflejada en la cara del periodista.

El momento embarazoso de David Cantero en 'Ya es Mediodía'

Y es que una situación como las de Piqueras se vivía este miércoles en el programa magacín 'Ya es Mediodía' a la hora de que su presentadora, Sonsóles Ónega, tuviera que hacer el cambio hasta el espacio de informativos a partir de las 15 horas. Un espacio del que David Cantero y su compañera Ángeles Blanco son las caras visibles, por lo que le tocaba recoger el testigo. La única peculiaridad era que los directores del programa de mediodía de Mediaset habían decidido dejar para el último momento las consecuencias de la última operación quirúrgica de la colaboradora Marta López.

Y es que la ex de Alfonso Merlos perdió este verano un total de 15 kilos de peso. No obstante, como ella misma destacaba, el resultado estético del abdomen tras la dieta no fue el que ella misma había esperado, por lo que hace dos semanas se sometió a una doble operación estética: “Al adelgazar 15 kilos tengo la piel del abdomen súper flácida. Todavía me considero que soy joven, que estoy bien, y no contaba con que la barriga se me iba a quedar así”, comentaba.

David Cantero, Sonsóles Ónega y Marta López: “El pecho está estupendo”

Y, por temas de tiempo, 'Ya es mediodía' y su presentadora no encontraron mejor momento para pasar a informativos que cuando su colaboradora estaba con la camiseta levantada: “Tengo todas las marcas y todo. El pecho está estupendo, pero me da para diez días”, aseguraba en directo. Consciente de lo surrealista de la situación, Ónega se apresuraba a calzar humor en su paso a Cantero: “Pues ahí lo tienes, lo prometido es deuda. David Cantero, ya puedes abrir los ojos. Informativos Telecinco, hasta mañana”, concluía entre risas.

ESTOY CHILLANDO.



“David Cantero, ya puedes abrir los ojos”. pic.twitter.com/uQNUaUPk2u — A. Navarro (@anavmor) November 18, 2020

David Cantero, que no cambiaba el semblante serio, recogía el testigo con un suceso tétrico que poco tenía que ver con el tono del final del programa anterior: “Buenas tardes, los funcionarios de la prisión de Brieva han encontrado muerta en su celda a Rosario Porto...”