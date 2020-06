Mila Ximénez confirma los peores rumores: "Estoy jodida, tengo cáncer"

Muchos se había hablado en los últimos días sobre las ausencias de Mila Ximénez en televisión y muchos son los que estaban preocupados por ella ya que la última vez que la vimos protagonizó un fuerte enfrentamiento con su compañera Lydia Lozano. Aunque poco después hicieron las paces, esto no fue suficiente para convencer a todos de que estaba todo bien y no había ningún problema.

Sin embargo la preocupación era palpable después de que en el confinamiento ya hubiera sufrido varios problemas de salud, entre ellos un herpes zóster que no sabía por qué se había producido y que le provocó depresiones y hasta una llamada al 112.

La propia Mila ha desvelado el motivo real de su ausencia, que a pesar de los rumores ha sido mucho peor de lo que se esperaba. La veterana colaboradora ha confirmado que padace un cáncer de pulmón que acaban de diagnosticarle los médicos, un duro golpe en su vida que ha afrontado con mucho positivismo porque tiene la confianza de que todo va a salir bien.

Además es una enfermedad que ya vivió en sus pieles la periodista de crónica social ya que en 2015, se enfrentó a un tumor en el útero de más de ocho centímetros, que le habían encontrado en una revisión exhaustiva para ir a 'Supervivientes'. La operación fue más complicada de los esperado, pero finalmente pudo superarlo de manera positiva: "Era un tumor benigno. Estoy limpia".

Mila Ximénez se ha visto obligada a reaparecer en televisión, eso sí, por teléfono, porque no quiere que esto se convierta en un show ni pretende hacer espectáculo de algo tan serio como es un cáncer de pulmón. La colaboradora de ‘Sálvame’ ha revelado en su programa que padece esta enfermedad y ha dejado a todos sus compañeros helados y con lágrimas en los ojos porque no podían creer lo que estaban escuchando.

"Estoy jodida, asustada y con ganas de contároslo", comenzaba entre sollozos la colaboradora pidiendo la ayuda de Jorge Javier para poder continuando desvelando su problema. Tras sufrir unos fuertes pinchazos en su última aparición en 'La última cena', decidió hacerse pruebas. Al recoger los resultados recibió las peores de las noticias: "Al día siguiente fui al Deluxe y hablé con Teresa, me hicieron una resonancia y me han dado el diagnóstico, es un cáncer de pulmón. Me lo van a tratar, está localizado pero hay ciertas ramificaciones".

Lo que le espera a Mila en las próximas semanas es un tratamiento de quimioterapia e inmunoterapia "para que no se siga ramificando el cáncer y que se duerma. Vamos a hacer 6 sesiones, no podré ir a trabajar porque serán duras y tengo que descansar. Quiero poder dormir y que no vaya a más. He pasado mucho miedo y lo sigo pasando. A veces cuando me levanto de la siesta pienso que lo he soñado y que no es verdad. Pero vamos a salir de esta”, ha dicho con la voz visiblemente entrecortada.

Mila afronta la enfermedad con mucho positivismo

“No sé cómo va a ser el recorrido pero sé que el final va a ser un triunfo”, ha dicho. Porque si hay algo que caracteriza a Mila es que es una mujer muy fuerte." Voy a hacer todo lo posible para ganar la batalla. Me dicen que vamos a conseguirlo, haré lo que me digan, lo que ellos quieran. Estoy absolutamente dispuesta a hacerlo. Nunca pensé que iba a tener algo así. Estoy fuerte, estoy bien y quiero hacerlo”, ha dicho refiriéndose a los tratamientos que tendrá que seguir a partir de ahora.

Uno de los momentos más emotivos ha sido cuando ha dicho que le preguntó a su médico si se iba a morir, y la respuesta fue "de esto no creo, aunque no me tranquilizó". Su vida va a cambiar pero está muy positiva y cuenta con la ayuda de su familia y de sus compañeros, que se han volcado mucho con ella en estos momentos tan complicados. "Me da rabia, me cabrea, me da miedo, pero no tengo miedo a decirlo: 'tengo cáncer'. Estoy asustada pero lo vamos a conseguir", ha dicho con mucha fuerza y ganas de luchar.

