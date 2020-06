Mila Ximénez se despacha a gusto con Lydia Lozano

Mila Ximénez y Lydia Lozano siguen en guerra abierta desde que ambas se enfrentaron abiertamente el pasado viernes durante el programa 'La última cena'. Lozano atacó a Ximénez por uno de los platos que había preparado junto a Antonio Montero y que calificó como "sopa de calcetín". Una vejación que desató la mecha de un conflicto que ha seguido enquistándose en los últimos días.

Para Mila, los enfrentamientos que se viven en los platós de Telecinco no son más que una parte del show del que vive la cadena y considera que Lozano se toma las cosas demasiado personalmente, como explicaba Ximénez en 'Sálvame': "Yo cuando termino el trabajo, cuando termino el programa, después de un confinamiento muy duro, en el que ha habido gente que ha perdido a su familia, yo me quito el traje de faena. Y ya no existe más el programa, porque si no nos volvemos absolutamente locas. Creo en ese sentido que Lydia debería descansar un poco más".

Mila Ximénez quería así marcar las diferencias que, a su juicio, existen entre ella y Lydia Lozano: "Soy muy pasional, muy vehemente, muy incómoda, pero estoy muy lejos de esto. Yo no vivo esto. Esto no son mis branquias. Yo no soy una mujer tan cósmica como mi compañera Lydia Lozano".

A pesar del enfrentamiento entre ambas, Ximénez elogiaba a su archirrival, asegurando que era una pieza fundamental del entramado de 'Sálvame': "Creo que es un personaje importantísimo y una colaboradora fundamental".