Mila Ximénez al borde de llegar a las manos con Ylenia en 'Sálvame': "No me busques"

'Sálvame' es un programa donde en muchos casos, la tensión que se vive se puede mascar desde casa. Los intereses cruzados en algunos temas y con algunos personajes entre los colaboradores provoca en muchos casos enfrentamientos subidos de tono.

El último enfrentamiento que se ha podido vivir en el programa de Telecinco ha sido el protagonizado por Mila Ximénez e Ylenia, con unas 'supuestas' críticas a José Antonio Avilés de por medio.

Era Lydia Lozano, quien destapaba el tarro de esta polémica al recriminar la actitud, en casos hasta burlesca, que muchos colaboradores de 'Viva la vida' tienen comúnmente con José Antonio Avilés y sus informaciones. Ylenia es una de las colaboradoras de este programa y ya estaba algo alterada: "Si no me interrumpen y no me dejan terminar, es imposible que esté tranquila", decía antes de desatar la tempestad.

Gema: Ylenia te puedo explicar una cosa?

Ylenia: No gracias

Gema: Como que no gracias?

���������� pic.twitter.com/YXMFFZdwwI — LOOBITO GH �� (@LoobitoGH) February 25, 2020

Lydia Lozano continuaba afirmando que en 'Viva la vida' no se toma en serio a Avilés. Estas declaraciones hacían estallar a Ylenia: “¿Aquí no se ríen de ti todos los días? ¿Qué me estás contando?”, atacaba a Lozano que utilizaba este ataque para seguir argumentando su opinión: “Si dices que lo hacen conmigo, reconoces que lo habéis hecho con José Antonio”.

Gema López intentaba relajar a Ylenia, mientras esta le hacía un desplante. Era en este momento cuando aparecia la segunda protogonista een este caso. Mila Ximénez aparecía para poner tranquilidad "vamos a relajarnos todos", y se dirigía directamente a la exconcursante de 'Gandia Shore': "No te defiendas atacando".

Ximénez quería seguir hablando mientras que Ylenia le interrumpia. La veterana periodista no dejaba pasar estos comentarios: "De mí no te vas a reir, yo tengo más calle que tú, que te relajes y te tranquilices". Mila reconocía que Ylenia había puesto "a parir" a Avilés durante la reunión del programa, algo que alteraba a Ylenia a límites muy altos: "¿Así vas a jugar Mila?, ¡Qué falsa eres tía!, qué maliciosa eres. Yo no he puesto a parir a José Antonio y si tengo que decir algo lo digo a la cámara", decía entre gritos. "Tómate una tilita" le contestaba Mila.

La guerra entre nuestras colaboradoras Mila e Ylenia Padilla está que arde. ¿De qué lado estáis? ����



��De Ylenia

♥️De Mila pic.twitter.com/aV9dxal0lq — Sálvame Oficial (@salvameoficial) February 25, 2020

El tono iba subiendo, y Ximénez no daba crédito: "Si tan malo es el programa ('Sálvame') por qué vienes y no te vas a 'Viva la vida'", mientras que Ylenia respondía con 'pitorreo' que ella estaba muy cómoda ahí. "Parece que molesta que aquí diga la verdad, vosotros os las decís y no pasa nada, llego yo y las digo y no puedo, ¡qué fuerte!", exclamaba Ylenia mientras Mila había decidido abandonar el plató.

"A estas alturas de mi vida no me apetece tener un conflicto con alguien como ella, que hable y se desahogue, que yo tengo el culo pelao", admitía Mila Ximénez mientras se marchaba. Por su parte, Ylenia no perdía la oportunidad de seguir 'picando': "Yo aún no lo tengo pelao", respondía haciendo referencia al último comentario de Mila.

La provocación de la participante de 'Gandía Shore' había surgido efecto y Mila volvía al plató con una advertencia: “Ylenia, no me busques, que no quiero enfrentamientos contigo, no me busques, no quiero enfrentamientos con gente como tú. Relájate. Adiós”.

Mila se marchaba, e Ylenia aprovechaba para soltar un: "Pues bueno, se ha quedado buena tarde", Mila que la había oído y que tenía el micrófono todavía abierto se desahogaba tranquila: "Gilipollas", decía haciendo referencia a su compañera de programa.