La prudencia de Santi Cañizares, exfutbolista, con la selección española: "Ojalá el Mundial fuera pasado mañana, pero..."

España ganó a Georgia en el Martínez Valero 2-0 y logró mantener el pleno de victorias en la clasificación para el Mundial 2026. Una clasificación que podría quedar virtualmente sentenciada el próximo martes si los pupilos de Luis de la Fuente superan a Bulgaria en el José Zorrilla.

Cordon Press Yeremy Pino celebra el gol de España frente a Georgia

LUIS DE LA FUENTE, A LA CAZA DEL RÉCORD DE VICENTE DEL BOSQUE

La selección española suma nueve puntos de nueve posibles y buscará igualar en Valladolid los 29 partidos oficiales que ya logró la España de Vicente Del Bosque entre 2010 y 2013.

Una racha que empezó con la derrota frente a Suiza 1-0 en el primer partido del Mundial 2010 y que finalizó con el 3-0 que endosó Brasil al combinado nacional en la Copa Confederaciones.

EFE Luis de la Fuente durante una rueda de prensa.

El último partido que perdió la 'Roja' fue contra Escocia en marzo de 2023. Un encuentro que era el segundo que Luis de la Fuente dirigía como seleccionador tras la debacle del Mundial de Qatar.

Desde entonces han pasado 929 días en los que la selección española encadena 23 victorias y 5 empates, que le han permitido ganar la Nations League de 2023 y la Eurocopa 2024.

LA PRUDENCIA DE SANTI CAÑIZARES CON LA SELECCIÓN ESPAÑOLA

Juanma Castaño, durante 'el Tertulión de los domingos', mostró su preocupación con la selección española y la euforia que se está desatando en torno al combinado español.

EFE Luis de la Fuente da instrucciones a los jugadores de la selección española contra Georgia.

"Entiendo el miedo que tiene Juanma, porque se carga todo el ambiente de presión y parece que el que juega contra nosotros lo haga más relajado y como si no tuviera nada que perder. Pero es algo que debe asumir el equipo", explicaba Santi Cañizares tras las palabras del director de El Partidazo de COPE.

Seguidamente, el exfutbolista pedía prudencia y paciencia. "Sería fantástico que el Mundial fuera pasado mañana, pero es en junio. Y el momento de forma de los jugadores es lo que marca la dinámica del Mundial, porque es un campeonato de un mes. Pero es una incógnita cómo llegarán las selecciones", decía Cañizares.

Y agregaba: "El jugador español es bastante honrado con su club durante todo el año. Son futbolistas que se dejan todo, que juegan con molestias y que lo intentan jugador todo. Y eso ha hecho que en muchas ocasiones España se presentara al Mundial con un equipo absolutamente destrozado. Y lo he vivido yo".

Para finalizar, el exportero reiteraba su idea. "Tenemos un equipo joven y eso suma mucho a favor de la selección española. Pero hay muchas incógnitas todavía por resolver, como para vernos ya con la copa en la mano. Porque ganar un Mundial no es fácil y hay que hacer muchas cosas bien", concluía Cañizares.