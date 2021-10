Pepe se enfrenta a Eduardo Navarrete por las acusaciones contra su restaurante: "Yo jamás lo diría"

La noche del lunes, se emitió una de las galas más tensas de 'MasterChef Celebrity6'.Los nervios se notaban en el ambiente y desencadenaron en enfrentamientos entre los concursantes, aunque también con algunos miembros del jurado. Por si fuera poco, la entrega terminó con dos expulsados, decidiendo prescindir de dos de los concursantes más queridos por la audiencia: Terelu Campos y Miki Nadal. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención del episodio es el enfrentamiento entre Pepe Rodríguez y Eduardo Navarrete.

Todo esto se desencadenó en la prueba de exteriores cuando Navarrete comenzó formando equipo, por primera vez, con Miki Nadal. A pesar de ello, el diseñador ya se nombró "team Miki" y aseguró que no se cambiaría de equipo. En ese momento,Juanma Castaño, quien capitaneaba el otro equipo, apuntó que es el "único que no ha tenido una prenda de Navarrete en todo el programa".

Jorge Fernández revela el truco infalible para quitar las manchas de hierba de la ropa: "Soy un experto" Jorge Fernández aprovechó la solución de uno de los paneles de 'La ruleta de la suerte' para dar un consejo Redacción Digital 19 oct 2021 - 10:40

"Si quieres yo te regalo una prenda de Navarrete", dijo entonces el miembro del jurado, en tono de broma, sin esperarse la reacción de Navarrete. "Precio para todos los públicos. No como sus restaurantes, que he estado mirando y no me van a ver por allí, claro", decía entonces el concursante, dejando muy sorprendido al chef. "¿Te parecen caros?", quiso saber Pepe. "Bueno algo he oído, algo he oído Pepe", insistía el participante.

"Oye, ¿Cuánto valen tus prendas?", se interesó el cocinero. Ante esto, Navarrete reconoció que vende camisetas desde 50 euros y vestidos de hasta 800. "¿Un vestido 800 euros?", dijo Pepe muy sorprendido. "Perdona, alta costura, cosido a mano, y horas. No como vosotros, que le dais la vuelta al solomillo, decís que se come poco hecho y ya está listo", soltaba entonces el diseñador, descolocando a todos los presentes y ofendiendo al juez.





"Si es que a lo mejor te falta todavía meterte en una cocina profesional para que valores lo que hay detrás, y detrás de un gran restaurante para que justifique el precio. Yo jamás diría que una prenda es barata o cara, jamás, porque habrá un esfuerzo detrás, una creación, que valdrá lo que tenga que costar", soltaba entonces Pepe, aparentemente molesto.

"Ese delantal negro lo deberías llevar tú"

Sin embargo, no fue el único enfrentamiento que protagonizaron Navarrete y Pepe. Tras la prueba de exteriores, el jurado decidió que fueran los propios aspirantes los que decidieran quien se quedaba con el delantal negro. En ese momento, Navarrete solo miro por sí mismo y decidió que el se pondría uno blanco. "Yo si voy al foso me voy a mi casa", declaraba el diseñador mientras le ofrecía el delantal negro a Belén López, quien se negó a cogerlo. Esta actitud sentó muy mal a Bustamante, quien no dudó en replicar que la repartición debería hacerla el capitán.

Miki asumió el color negro como capitán, mientras que Arkano cogió otro "porque admite que es el que menos conocimientos de cocina tiene frente al resto". Por descarte, el otro se lo terminó colgando David Bustamante, lo que no gustó al jurado. "Ese delantal no te corresponde", dijo Pepe al cantante. Un comentario con el que Navarrete se dio por aludido. "¡Pues quítatelo!", exclamaba el diseñador. "¿David, me puedes dar mandil que quieren que lo lleve yo?", agregaba tras ser consciente de la opinión del chef. "Por honor y por orgullo no lo voy a ceder, si muero, muero matando", decía el cantante, muy enfadado con su compañero.

"Eduardo Navarrete, creo que ese delantal negro lo deberías llevar tú", insistía Pepe. "Da un paso atrás que ya hay un tío que lo ha dado para adelante", añadía, reprochando la actitud de Navarrete. "A tío me gana él. Una semana más, venga, y la que viene ya me voy para mi casa", reaccionaba el participante muy indignado. "En tu currículo: una semana más", soltaba el chef.