Pablo Motos recuerda a Enrique San Francisco y confiesa lo que le dejó antes de morir: "Me lo debía"

La noche del martes, Pablo Motos recibió a Imanol Arias y Jon Arias, su hijo, en 'El Hormiguero'.Ambos se encuentran trabajando juntos en una obra de teatro, 'Muerte de un viajante', la que se encuentran promocionando actualmente y donde también son padre e hijo. Esta obra se representará hasta el próximo 9 de enero en el Teatro Infanta Isabel de Madrid.

"El montaje parece que lo hubiera dirigido un creador de Netflix, pero sin ser televisión; hay un ‘flashback’ dentro de una escena y otro ‘flashback’ dentro del ‘flashback’. Es muy tremenda en la forma, y la gente cree que la obra está escrita ayer. Y no, es de 1949", contaba Imanol sobre la obra.

Miki Nadal habla claro sobre Samantha Vallejo-Nágera tras ser expulsado de 'MasterChef': "Es de mecha corta" Miki Nadal opina sobre su doble expulsión junto a Terelu Campos de 'MasterChef' y deja claro lo que piensa del jurado Redacción Digital 20 oct 2021 - 10:24

Asimismo, Jon confesó cómo es compartir trabajo con su padre: "Me ha sorprendido mucho eso porque era en el único aspecto de la vida en el que no habíamos coincidido. La gente nos pregunta si cuando trabajamos dejamos a un lado nuestra relación personal. Nosotros nos llevamos como si estuviéramos viendo un partido en casa o cenando juntos. Él me da consejos pero no desde un sitio paternal. Además es recíproco". "Jon no ve mucha diferencia porque yo siempre he sido actor con él, aparte de padre. Nunca he sido un padre ausente, pero he sido un actor que tenía un personaje de padre también", agregaba el veterano actor.

"A veces discutimos por la tensión de la obra. Soy músico y para mí esta representación es una partitura", comenzaba contando Jon, haciendo referencia a cómo es trabajar con su padre y la manera que tiene de improvisar fuera del texto. "Tengo un máster de eso con Enrique San Francisco", decía entonces Pablo Motos, señalando como era trabajar con su amigo.









"Siempre nos pedía 50 euros"

"Si tú hubieses trabajado con él, el primer día te tirabas por la ventana más alta. Tu padre me felicitó por el valor de hacer una obra con él", aseguraba el conductor del espacio de Antena 3 a Jon, dejando claro que si le costaba trabajar con su padre por sus improvisaciones le hubiera sido imposible compartir escenario con Enrique San Francisco.

"Siempre nos pedía 50 euros", añadía Imanol, entre risas, señalando otra de las costumbres de quien fue su compañero durante años en 'Cuéntame cómo pasó'. "A mí me decía que quería el dinero para comprarse un queso y yo le contestaba que se buscara una excusa mejor", recordaba el presentador.

"A mí me jodiste el día que me dijiste que era el único amigo al que no debía dinero", confesaba entonces Imanol. Ante la cara de sorpresa de Motos, el actor quiso aclararlo: "Eso me fastidió porque es un club inferior de importancia en la vida de Quique. No me debía nada el día que se murió". "Comparto contigo lo que me debía a mí", soltaba entonces Motos, entre risas, dejando claro que Enrique San Francisco siempre le debió dinero y murió con una deuda pendiente.

Por otro lado, el presentador puso sobre la mesa el juicio pendiente que tenía Imanol con la Audiencia Nacional por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, por el que le han llegado a pedir hasta 30 años de cárcel. "Ya tengo con mis deudas liquidadas con Hacienda. Por lo tanto, no debo nada de dinero. Solamente me van a castigar como un niño malo, no sé si me van a dar con una regla, un tortazo o me van a meter en la cárcel. No creo, porque no hay material. El único problema de esto es que es muy largo y que hasta que no sale la gente tiene la sensación de que algo no va bien", contestaba muy claro el actor.