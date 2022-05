Miki Nadal deja a cuadros a Roberto Leal por el peinado con el que aparece en 'Pasapalabra'

'Pasapalabra' se ha consolidado en Antena 3 y cuenta con una audiencia fiel que cada tarde no se pierde el programa de 'El Rosco'. El concurso presentado por Roberto Leal cuenta cada tarde con un apasionante duelo, desde el comienzo de 'La Silla Azul' hasta la llegada de 'El Rosco'. Tras la marcha de Jaime, Orestes sigue imparable y lucha, cada día, por hacerse con el ansiado bote.

El veterano concursante acumula más de una centena de programas a sus espaldas, y ha protagonizado grandes momentos junto a sus compañeros de equipo, regalando muchas risas y, al mismo tiempo, muchos momentos de tensión al estar muy cerca de hacerse con el bote. Se ha ganado el cariño de los espectadores y, por supuesto, el de todo el equipo del programa, incluido el de su presentador, Roberto Leal.

Roberto Leal, obligado a disculparse por el error que comete en pleno 'Pasapalabra': "Se ha malinterpretado" Roberto Leal ha tenido que pedir perdón a los presentes en el plató de 'Pasapalabra' tras cometer un fallo que confundió a los concursantes Redacción Digital 19 may 2022 - 19:52

Hace algo más de un mes, Orestes se enfrentaba a su momento más complicado en su paso por 'Pasapalabra'. El que había sido su rival en decenas de programas, Jaime, que ya consideraba su amigo, decía adiós al concurso de Antena 3 tras caer derrotado en 'La Silla Azul'. Orestes no pudo evitar emocionarse al despedirse de su compañero y reconoció que era difícil continuar el concurso sin él. Sin embargo, semanas después de la marcha de Jaime, Orestes sigue imparable. Día a día no deja de demostrar su valía, acumulando segundos en su equipo y roscos ganados, que suponen también un pellizco de dinero para ese premio acumulado que tiene.



El cambio de peinado de Miki Nadal en 'Pasapalabra'

Sin duda, otro de los pilares del programa son los invitados y, este jueves, han llegado cuatro nuevos al programa. En esta ocasión, han sido los colaboradores de 'Zapeando', Cristina Pedroche y Miki Nadal, los que han ocupado el equipo naranja, ayudando a Orestes a conseguir el mayor número de aciertos posibles de cara al rosco. En la presentación de los famosos, se ha vivido un momento de lo más divertido, gracias al que fuera ganador de 'MasterChef Celebrity'.

Roberto Leal no podía pasar por alto un detalle en el peinado del invitado y aseguraba que, aunque todos pasaban por peluquería para darse "unos retoquitos", Nadal se había hecho un "girito en el flequillo". En ese momento, el colaborador de La Sexta explicaba por qué había acudido así al programa: "No ha sido por motivación propia ni decisión propia, esto ha sido mi hija, que le dije que si quería que le hiciera algún gesto, como hago algunas veces al empezar un programa y me dijo, no ponte un quiqui".





Unas palabras que han dejado a cuadros a Leal que soltaba un espontáneo "¿en serio?", acompañado de una carcajada y sin poder ocultar la sorpresa. Miki Nadal ha asegurado que iba a aguantar todo el programa con ello puesto, mientras que su compañera Cristina ha asegurado que "está guapo".