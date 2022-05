Desvelado el verdadero motivo por el que Cristina Pedroche abandona 'Zapeando': "Guardadme la silla"

'Zapeando' es un espacio informativo que suele destacar sobre el resto por dar un toque de humor a la actualidad. Asimismo, la relación entre los colaboradores también suele formar parte del espacio, dado que siempre se están metiendo los unos con los otros y lanzando bromas. Al igual que los divertidos momentos que suelen regalar a los espectadores. Además, ya se ha convertido en algo habitual que, entre tema y tema, cuenten algunas anécdotas de su vida personal.

Dani Mateo ha vuelto a formar parte de la parrilla de laSexta al ponerse al frente de 'Zapeando' junto a Cristina Pedroche, Quique Peinado, Miki Nadal y Lorena Castell. En esta ocasión, hablaron de que uno de los colaboradores habituales estará una temporada sin volver a ocupar su silla en el plató de laSexta.

"En esta mesa, hay una persona que está a punto de dejarnos", comenzaba contando el conductor del espacio. "Que no, que es guay", señalaba Cristina Pedroche para aclarar que no se trataba de ninguna mala noticia ni de ningún motivo que afectase a los presentes. "Es guay porque se va a un lugar mejor", continuaba la broma Mateo. "Sí se va a un lugar mejor, sí", corroboraba Peinado. "¡Es Canarias!", exclamaba de pronto al presentador.

"Porque este domingo vuelve 'Love Island', presentado por Cristina Pedroche", anunciaba el conductor del espacio, haciendo referencia a que el reality de parejas vuelve a formar parte de la parrilla de Neox con su segunda temporada. Es por esto por lo que Cristina Pedroche tendrá que ausentarse de 'Zapeando' temporalmente, ya que presenta el formato y tiene que estar presente durante la grabación.









"Yo me voy dejando todo organizado y todo bien"

"Cuidado, que todos estamos contentos menos Miki, que no aplaude", señalaba Mateo. "El domingo, cinco chicos y cinco chicas buscarán el amor, probablemente en traje de baño", comunicaba el presentador sobre el concurso de Atresmedia. "Cristina, ¿Ya has metido todo lo necesario para este viaje? Mudas limpias, protector solar, tu arco de Cupido...", quiso saber Mateo. "Lo llevo todo. Tengo muchísimas ganas de irme para allá y conocer a los isleños. He visto fotos, pero quiero verlos en persona", aseguraba Pedroche. "He visto muchas cosas muy interesantes y yo creo que el nivel va para arriba", agregaba al respecto.

"Lo que me gusta de esta temporada es que con la primera ya demostramos que el programa funciona. Existe el amor, que los ganadores y los finalistas siguen juntos. Adele y Jovan siguen juntos y los ganadores, Celia y Miguel, también siguen a día de hoy, un año y pico después", opinaba la colaboradora. "Entonces, el programa es entretenimiento, pero también pueden encontrar el amor, por lo que voy con más ganas. Hay verdad", añadía.

"Yo entiendo que se vaya porque es un programa muy divertido, pero me produce tristeza que se vaya del programa porque me gusta mucho compartir mesa con Cristina", se lamentaba Nadal. "Además, es muy tonta porque, ayer, inauguraron RavioXO y se va hoy", decía el cómico sobre la apertura del nuevo restaurante de Dabiz Muñoz. "Yo me voy dejando todo organizado y todo bien. Además, estáis vosotros para cuidarme a Dabiz y dejarlo todo bien", respondía Pedroche. "Os iré contando, que yo me voy, pero haremos conexiones desde allí. Voy a estar yendo y viniendo, así que guardadme la silla", pedía.