El llamativo gesto de la rival de Orestes cuando él falla en el Rosco de Pasapalabra: se le escapa en directo

'Pasapalabra' es el concurso más visto y seguido de Antena 3. Asimismo, es el espacio líder en su franja horaria al sumar más de un 20% de share de media. Desde que se fue de Mediaset, el formato no ha dejado de dar alegrías a Atresmedia, gracias a que ha alcanzado grandes datos de audiencia, consolidando así las tardes de la cadena junto a '¡Boom!'. Por este motivo, dado que da paso al informativo, también ha logrado que Vicente Vallés supere a Pedro Piqueras cada noche. Logrando así que Atresmedia mantenga el liderazgo tras arrebatar el primer puesto a Mediaset.

Actualmente, el duelo está formado por Orestes y Marisa . Desde que el mes pasado tuvimos que despedirnos de Jaime, quien fue derrotado en la Silla Azul tras cometer dos fallos, han pasado muchos participantes por la Silla Azul. Elías comenzó con fuerza, pero, rápidamente, Marian cogió el relevo para ponerse difícil a Orestes. No obstante, José Luis logró vencerla, aunque fue sustituido solo un día después por Marisa.

La nueva concursante, procedente de Madrid, es filóloga y trabaja como profesora de inglés para niños. No obstante, lo que más ha sorprendido de la participante es que llegó a conocer a Freddy Mercury y Montserrat Caballé en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. No obstante, ahora, la participante es reconocida por haber protagonizado un polémico momento durante el Rosco de Pasapalabra, el que fue muy criticado por los espectadores.

Ambos muestran una gran rivalidad y protagonizan roscos muy reñidos. Esto desembocó en un llamativo gesto por parte de ello, el que muchos señalaron como "antideportivo", además de que nunca se había hecho antes en el concurso de Antena 3 presentado por Roberto Leal. Este momento se produjo durante la prueba final, concretamente cuando Marisa y Orestes se encontraban empatando con 21 aciertos.









"¿Por qué Marisa aplaude cuando Orestes se equivoca?"

Llegó el turno del veterano concursante para desempatar con la letra N, siendo la definición "ciudad de Italia que está situada en la isla de Sicilia en la que se encuentra el Palacio de Ducezio". No obstante, Orestes no lo tenía claro, pero, a pesar de sus dudas, se arriesgó. "Tengo un dilema grande porque tengo una ciudad que creo que es de Sicilia, pero me baila si está en Cerdeña... Pero bueno, habiendo opciones, vamos a jugar", aseguraba él.

El participante se equivocó al responder Nuoro, dado que, tal y como supuso en un principio, esta es una localidad de Cerdeña. Finalmente, la respuesta correcta era Noto, por lo que Orestes se posicionó en desventaja. Inmediatamente después del fallo de Orestes, mientras se escuchaba el lamento del público, Marisa comenzó a aplaudir. Esta reacción llamó mucho la atención de la audiencia, dado que les pareció un feo gesto que no dudaron en criticar en redes sociales.

"¿Por qué Marisa aplaude cuando Orestes se equivoca?", "Qué feo que Marisa aplauda cuando Orestes se equivoca", señalaban desde Twitter. Finalmente, el fallo de Orestes le obligó a enfrentarse en la Silla Azul del siguiente programa, por lo que Marisa se aseguró su continuidad en el formato un día más.