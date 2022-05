Un invitado de 'Pasapalabra' descoloca a Roberto Leal por quejarse del programa: "No estoy cómodo"

'Pasapalabra' es el concurso más visto y seguido de Antena 3. Asimismo, es el espacio líder en su franja horaria al sumar más de un 20% de share de media. Desde que se fue de Mediaset, el formato no ha dejado de dar alegrías a Atresmedia, gracias a que ha alcanzado grandes datos de audiencia, consolidando así las tardes de la cadena junto a '¡Boom!'. Por este motivo, dado que da paso al informativo, también ha logrado que Vicente Vallés supere a Pedro Piqueras cada noche. Logrando así que Atresmedia mantenga el liderazgo tras arrebatar el primer puesto a Mediaset.

Actualmente, el duelo está formado por Orestes y Marisa. Desde que el mes pasado tuvimos que despedirnos de Jaime, quien fue derrotado en la Silla Azul tras cometer dos fallos, han pasado muchos participantes que no han logrado hacer competencia a Orestes. Elías comenzó con fuerza, pero, rápidamente, Marian cogió el relevo para ponérselo difícil al veterano concursante. No obstante, José Luis logró vencerla, aunque fue sustituido solo un día después por Marisa.

A pesar de la tensión entre los concursantes por ver cuál de los dos logrará llevarse el bote, los invitados también dan mucho juego cada día. Este martes, Nuria March y Juanma Iturriaga formaron parte del equipo naranja capitaneado por Orestes. Mientras que Marisa contó con la ayuda de Carola Baleztena y Manuel Velasco. Antes de comenzar, Roberto Leal dio la bienvenida a los invitados y Iturriaga aprovechó para hacer una queja sobre el concurso de Antena 3.









"Me siento muy pequeñito"



"Tengo una queja que hacer al programa", soltaba entonces el exjugador de baloncesto, lo que dejó algo descolocado al conductor del espacio. "Para igualarnos en altura me han bajado el asiento. Entonces, me siento muy pequeñito", se lamentaba, haciendo referencia a que para estar todos a la misma altura tras la mesa le habían tenido que bajar mucho la silla para ponerse al nivel de Orestes, lo que le hacía sentir incómodo al estar acostumbrado a destacar por su estatura.

"¿Te han bajado?", reaccionaba el presentador muy sorprendido. "Estoy mucho más bajado que Orestes, él está mucho más arriba que yo", insistía Iturriaga. "Piénsalo, así le tienes más a mano para darle en el hombro", le animaba el presentador. "No sé, no sé", contestaba el invitado sin estar muy convencido. "No estoy cómodo. ¡Roberto, no estoy cómodo!", aseguraba. "Bueno, luego vemos que hacemos", le aseguraba Leal.

Acto seguido, el concurso comenzó con total normalidad. Tras la victoria de Marisa en la Silla Azul, se sentó junto a Baleztena y Velasco para enfrentarse a las pruebas previas con el objetivo de acumular el mayor número de segundos para tener más tiempo para poder resolver el Rosco.