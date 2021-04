Miguel Bosé da un golpe en la mesa y explica a Évole su postura sobre el virus: "Soy negacionista"

El programa que emite La Sexta los domingos por la noche, 'Lo de Évole', ha publicado este domingo la primera parte de la entrevista ha hecho el presentador, Jordi Évole, al cantante Miguel Bosé, uno de los artistas más controvertidos de los últimos tiempos por sus polémicas palabras sobre la existencia o no de la covid-19. La primera parte de esta entrevista ha sido titulada como 'Miguel'.

En ella han tocado temas del pasado, y en la segunda parte, que lleva de título 'Bosé', ambos hablarán largo y tendido sobre la pandemia y sus efectos.





Una entrevista hecha sin mascarilla

El lado más escéptico de Miguel Bosé con la pandemia lo conocimos el verano pasado, cuando el cantante afirmó en su Instagram su opinión acerca del coronavirus, enfermedad que sigue haciendo verdaderos estragos en nuestro país, donde en algunas comunidades la cuarta ola —posterior a la Semana Santa— parece haberse confirmado.





Durante la entrevista, el primer choque que entrevistador y entrevistado han mantenido, se ha producido nada más arrancar la conversación, cuando el segundo le ha pedido al primero que se quitase la mascarilla. "Quítate esa máscara", le ha exigido Bosé a Jordi Évole al recibirle en la sala de un hotel mexicano, ya que el presentador se encontraba con la mascarilla puesta. "¿Qué me la quite?", se le escucha preguntar a Évole muy sorprendido. "¡Pero ya!", le ha exigido el artista. "Espérate", le contesta el periodista para, acto seguido, hacerle caso. "Yo no hablo con gente con mascarilla", le ha dicho Bosé a Évole.

Una vez han arrancado a hablar, el periodista ha querido centrarse en esta primera parte de la entrevista en el lado más personal y menos conocido del artista, como cuál es la relación con sus hijos y su ex pareja, así como cuál era la verdadera relación que tenía con su padre, con quien llegó a mantener más de un desencuentro.

Bosé da un golpe en la mesa al hablar de la covid-19

Sin embargo, este ha sido el pretexto de lo que los espectadores van a poder ver la semana que viene. Como adelanto, el programa ha ofrecido una píldora de una discusión que mantienen Jordi Évole y Miguel Bosé acerca de la pandemia que acaba cortando el cantante con un golpe en la mesa.

"Si yo en mi vida hubiese hecho caso del qué dirán no hubiese hecho nunca nada y la verdad no se sabe o no se ha querido saber porque hay un plan para que no se sepa", ha aseverado Bosé en referencia al coronavirus. En este sentido, el artista ha querido dejar claro que está "muy informado" de la pandemia y ha reconocido que nunca se ha hecho una PCR ni se ha aplicado gel hidroalcohólico.









Hasta aquí #LoDeMiguel. El próximo domingo, la persona a la que más detesta Miguel: Bosé. pic.twitter.com/By0tLjgW5x — Lo de Évole (@LoDeEvole) April 11, 2021





"Soy negacionista, es una postura que llevo con la cabeza bien alta", ha afirmado rotundamente, y ha avanzado que él no se vacunará. "No es posesión de la verdad, es la verdad. Yo lo que digo es que no me vacuno", ha dicho. Palabras sobre las que el periodista ha querido que el artista reflexionase, ya que la pandemia ha dejado muchas muertes en el mundo. "Pero, ¿qué provoca muertes?", ha sentenciado el artista.

También te puede interesar

Miguel Bosé exige a Jordi Évole que se quite la mascarilla en plena entrevista: "¡Pero ya!"

Miguel Bosé recibe la crítica más despiadada 'de parte' de una leyenda de la música: "Lo tuyo es preocupante"