Miguel Bosé rompe su silencio seis meses después: esto dicen sus últimos mensajes

Miguel Bosé quiere hablar. El famoso cantante, muy criticado por su postura negacionista ante la pandemia y sus sospechas sobre las vacunas y el 5-G, reaparecerá este domingo en televisión en una entrevista concedida a Jordi Évole. La entrevista se grabó el pasado 15 de marzo en una lujosa suite del hotel Sofitel City de Ciudad de México. "Quítate la mascarilla", espetó bromeando Miguel Bosé a Jordi Évole antes de sentarse frente a frente.

Miguel Bosé no se va a morder la lengua ni se va a amedrentar por los ataques recibidos por su postura sobre el coronavirus. Según "El Mundo", "la charla tiene dos vertientes: una, la de Miguel, más personal, donde habla de cuestiones íntimas como la relación con sus padres, sus sentimientos y vivencias; y la otra, la parte Bosé, donde saca su lado más salvaje y negacionista de la pandemia". Es decir, quien espere a un Miguel Bosé acobardado o dispuesto a rectificar no encontrará esta noche en sus palabras ningún ápice de arrepentimiento.

Horas antes de emitirse la entrevista, Miguel Bosé ha reaparecido en las redes sociales dejando enigmáticos mensajes. Además, ha borrado todas las publicaciones antiguas. Una forma de resetear y arrancar de nuevo, tal vez una incipiente etapa de tranquilidad y alejado de las polémicas. O no, porque lo primero que ha hecho Bosé es confundir a sus seguidores con mensajes enigmáticos y abiertos a múltiples lecturas. "Creo que no hay mejor día para celebrar la vuelta, celebrar la vida, celebrar el universo y dar gracias por todo lo que durante esta ausencia nos ha ido llenando el corazón. Pero, sobre todo, celebrar la verdad. Hoy cumplo 65 años, que paseo orgullosamente y en breve estarán activos. Desde aquí os voy a ir contando. Os quiero con la misma fuerza, paz y luz de siempre. Tal vez algo más lúcidas, más amables y más benditas de lo que acostumbráis. Pero mi determinación y mis propósitos en la vida han sido fortalecidos e iluminados. Yo soy y ahora lo sé bien. Abrazos de corazón", ha escrito en cinco diferentes imágenes, donde se ve al cantante con un mejor aspecto de lo visto en sus últimas apariciones públicas.

EL APOYO DE SU FAMILIA, CLAVE EN ESTA SITUACIÓN

Miguel Bosé desapareció de las redes sociales tras convertirse en blanco de las críticas por sus comentarios antimascarillas. De hecho, animó a sus seguidores a acudir a manifestaciones contra el uso de las mascarillas, como la que se hizo en la Plaza de Colón de Madrid en el mes de octubre. “Muchos ciudadanos queremos expresar nuestro desacuerdo con las medidas implantadas en España por el Covid-19 y por eso nos vamos a manifestar este domingo en Madrid. Os espero a todos allá. Yo soy la resistencia”, aseguró. Una manifestación a la que él finalmente no asistió.

Es pública y notoria su postura en contra de las vacunas, al igual que manifestó su hermana Paola en un programa de "Sábado Deluxe". “Yo no me voy a poner la vacuna contra el coronavirus, creo que no la necesito porque no tengo relación con el virus. Si me tengo que morir, me muero”, dijo ante la imagen de horror de Jorge Javier Vázquez.

