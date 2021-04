Jordi Évole aclara cómo fue su 'tira y afloja' con Miguel Bosé antes de la entrevista: "No hacía falta"

Este domingo se estrena en La Sexta la esperada edición de 'Lo de Évole' con Miguel Bosé, una entrevista en la que Jordi Évole se sienta con el artista español para debatir sobre los últimos meses, marcados por el fallecimiento de su madre y sus polémicas declaraciones sobre la pandemia.

En este sentido, en los últimos días hemos podido ver diferentes previas que han dejado alguna pincelada del contenido que los espectadores de Atresmedia podrán disfrutar dentro de unas horas. Algunos de los asuntos que más curiosidad han suscitado entre los espectadores son los relacionados con su postura actual respecto a la pandemia y también qué es lo que verdaderamente le ha pasado a su voz. En esta dirección, el artista reconoce que en más de una ocasión ha perdido la voz por completo.

Como es habitual, Jordi Évole ha atendido a varios compañeros de cadena para explicar más detalles sobre esta entrevista, dando algún que otro dato sobre los momentos que mejor recuerda y que para él han marcado el encuentro con Miguel Bosé. En este sentido, el periodista ha atendido la llamada del presentador de 'Al Rojo Vivo', Antonio García Ferreras, con el que ha charlado durante unos minutos sobre la entrevista. "Miguel Bosé ha llegado a un punto en el que le importa poco el qué dirán, y eso hace que sea muy libre. Sabes por dónde empieza, pero no dónde acaba".

Los secretos de la entrevista entre Évole y Miguel Bosé

El periodista también ha querido aclarar cómo fue el momento más tenso de la entrevista, que tuvo como protagonista el uso de la mascarilla: "Cuando empezamos la entrevista tuvimos un tira y afloja simpático porque con Miguel Bosé hace muchos años que nos conocemos y él me dijo que no iba a hacer la entrevista con mascarilla. Evidentemente no hacía falta utilizarla porque no hemos hecho ninguna entrevista con mascarilla esta temporada".

Évole, a los que critican su entrevista a Bosé: "Ha sido noticia todos estos meses y ahora el problema es entrevistarle" https://t.co/x8xaBuHXqj — AlRojoVivo (@DebatAlRojoVivo) April 9, 2021

Por último, Évole ha reconocido la entrevista ha sido muy especial: "Lo mejor de la entrevista con Miguel Bosé. Va a tener dos partes, una más intimista y personal y otra más dedicada a la actualidad el domingo siguiente. Para mí lo mejor es que parece una entrevista como las de antes. Yo tengo la sensación últimamente que cuando entrevistas a alguien un poco las respuestas te las sabes, y te va a sorprender poco porque esa persona tiene pocas ganas de meterse en jardines. Está pendiente del qué dirán, de ese corte que sacarán de contexto. Claro, si tuviera que heredar algo de Miguel Bosé es que le importa muy poco el qué dirán, y va completamente a su bola. Yo creo que eso hace que la entrevista sea muy libre, que sabes dónde empieza pero no dónde acaba. Así que para una entrevista encontrarse a una persona sí es una absoluta delicia".

