Fin de semana de rugby en Jaca

El Torneo Internacional de Rugby Pirineos se celebra este sábado, 27 de abril, con la participación de 550 jugadores hasta sub 12 de 16 clubes y escuelas de toda España.

Durante la jornada, jugadores de las categorías Sub 6, sub 8, sub 10 y sub 12 competirán en el Municipal Oroel en un torneo en el que todos los participantes obtienen medalla ya que en estas categorías lo que se pretende es que aprendan las reglas y valores del rugby. Por la tarde se jugará un cuadrangular sub 14.

Como ha señalado el director del Torneo, Diego Dieste “la actividad principal es el torneo de rugby de escuelas pero lo que buscamos es atraer a las familias que participarán todo el fin de semana en las actividades turísticas y culturales”.

Tanto los torneos como las actividades lúdicas y medioambientales que se celebrarán el domingo, están abiertas a toda la ciudadanía. La organización tiene previstos cambios en el programa en el caso de que las condiciones climatológicas no permitan realizar las actividades al aire libre.

El concejal de Deportes, Sergio Cajal, ha recordado que el apoyo que se ha hecho en otras ocasiones al rugby, se va a consolidar para los próximos cuatro años y ha señalado que desde el Ayuntamiento de Jaca se está apostando por los deportes no mayoritarios como el rugby o el volleyball.









El torneo está organizado por el Club de Rugby Quebrantahuesos con la colaboración del Ayuntamiento de Jaca.