Un miembro de Podemos ajusta cuentas con ‘La Sexta Noche’ tras la visita de Margarita Robles: "Todo en orden"

Un miembro de Unidas Podemos ha ajustado cuentas en las últimas horas con 'La Sexta Noche', programa de los sábados por la noche en La Sexta, tras la última entrevista que ha tenido la cadena.

El presentador Hilario Pino, en concreto, ha sido quien ha dirigido la entrevista, después de que el periodista habitual, Iñaki López, hubiese anunciado por redes sociales que no podría acudir al plató de San Sebastián de los Reyes por su tema de salud.

Me temo que sigo sin estar presentable. El mítico Hilario Pino será hoy también vuestro anfitrión en @SextaNocheTV

Abrazos por doquier. https://t.co/At5Na1FnQS — Iñaki López (@_InakiLopez_) March 27, 2021

Las palabras de Margarita Robles contra Pablo Iglesias

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha acudido a dicho plató televisivo en un momento delicado para el Gobierno de coalición. La salida de Pablo Iglesias del Ejecutivo, para poner en su lugar a Yolanda Díaz, no ha sentado nada bien a ciertos ministros, quienes se han enterado por los medios de comunicación y no por el responsable político que he sido.

"No podemos olvidarnos de que hubo que realizar unas segundas elecciones porque dijo que si no entraba en el Gobierno, no había Gobierno, por lo que es un poco sorprendente que dé esta noticia cuando llevamos solo un año y hay tantísimo por hacer", ha sostenido la ministra socialista, lo que ha provocado, una vez más, una guerra cruzada entre PSOE y Unidas Podemos.

Robles ha aprovechado y también ha criticado alguna de las publicaciones de Ione Belarra, persona de máxima confianza de Iglesias y que es una de las candidatas para acoger el puesto que deja vacante el secretario general de la formación. "Cuando una es servidora pública debe pensar en los ciudadanos y no en planteamientos concretos por la vía de los tuits", ha asegurado la titular de Defensa.

La respuesta de un diputado de Podemos

Las reacciones no han tardado en llegar y la primera en esta ocasión ha llegado desde el partido, fuerza con la que comparte Gobierno en la administración central así como en una decena de comunidades autónomas.

La ministra favorita de la derecha y la ultraderecha atacando a Unidas Podemos en la cadena propiedad de la derecha que pretende pasar por progresista.



Todo en orden.#L6Ncuartaola — Pablo Fernández (@_PabloFdez_) March 27, 2021

"La ministra favorita de la derecha y la ultraderecha atacando a Unidas Podemos en la cadena propiedad de la derecha que pretende pasar por progresista. Todo en orden", ha expresado el líder de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, quien ha aprovechado la entrevista para elevar aún más la tensión de cara a las elecciones madrileñas del 4 de mayo, en la que el PSOE pretende distanciarse de sus socios de Gobierno y acercase a otros.

