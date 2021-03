Alberto Chicote ya conoce la decisión del juez tras la denuncia a su polémico programa en La Sexta

La justicia se ha pronunciado respecto al caso abierto contra el cocinero y presentador de televisión, Alberto Chicote, que fue denunciado por un restaurante chino de Zaragoza tras señalar que Chicote traspasó los límites pactados a la hora de grabar.

Alberto Chicote es uno de los cocineros más conocidos de nuestra televisión con programas como 'Pesadilla en la Cocina' o '¿Te lo vas a comer?'. En estos espacios, el presentador y chef se ha tenido que enfrentar a situaciones inverosímiles, a veces incluso en condiciones que no respetan ningún protocolo de seguridad.

El caso de Chicote y el restaurante chino de Zaragoza

En los últimos meses, uno de estos programas de Alberto Chicote se hizo muy popular por la situación que se encontró en un restaurante chino de Aragón. Concretamente fue el programa con el que cerró el año 2020 y que fue dedicado a la cocina china. En la promoción de esta edición se anunciaba que Alberto Chicote se vio obligado a avisar a la Policía Local de Zaragoza por las condiciones de insalubridad de un restaurante de la capital maña.

Cuando llegó al restaurante, la cara de Alberto Chicote fue sorprendente, después de encontrarse los fogones llenos de suciedad, alimentos en mal estado y productos en pésimas condiciones encima de las estanterías. "Ahí está la comida, aquí los huevos y allí los bichos. Si yo fuese bicho también querría venir aquí porque esto es el paraíso del bicho", fue una de las frases que firmó el presentador al entrar en el restaurante.

Este hecho pareció haber sentado bien a los propietarios del local, que decidieron interponer acciones legales contra Alberto Chicote. Según informó el medio 'Heraldo de Aragón', el juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza citó al presentador por presuntas coacciones. El dueño del restaurante sostiene que autorizó la entrada de las cámaras, pero solo a la parte donde se atiende al público y acusa a Chicote de colarse sin permiso en la cocina y de abrir el frigorífico y todos los armarios.

La justicia se pronuncia sobre el caso de Chicote

Dos meses después de conocer la denuncia, que fue presentada el 18 de enero, la Justicia se ha pronunciado y ha absuelto al popular cocinero Alberto Chicote del delito de coacciones del que fue acusado.

Al juicio no acudió el propio Chicote, ya que la productora del programa señaló que el cocinero era el presentador y no el director del programa. Además, los policías que acompañaron a Chicote en el aquel programa han señalado que no escucharon en ningún momento al dueño del restaurante negarle la entrada a la cocina. Por lo tanto, según informa el 'Heraldo de Aragón', "La magistrada concluye ahora que no hay pruebas para condenar al cocinero por un delito de coacciones. Por lo tanto, tampoco tendrá que abonar la indemnización de 10.000 euros que le exigía el hostelero".

