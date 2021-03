Iñaki López desvela el problema médico que le va a tener alejado de 'La Sexta Noche': “Os echaré de menos”

El periodista Iñaki López ha anunciado este sábado el problema médico que le va a tener alejado, al menos por el momento, del plató de 'La Sexta Noche'. Lo ha hecho a través de las redes sociales donde ha explicado que será su compañero y colaborador de Mamen Mendizábal en 'Más Vale Tarde', Hilario Pino, quein se ponga a los mandos del programa en la edición de esta semana.

En cualquier caso, no es la primera vez que Pino sustituye a López al frente del programa de La Sexta. Durante los meses de verano no es extraño ver al ex presentador de informativos ser la cara visible del magacín nocturno de debates. Tal fue el caso en el mes de agosto de 2015, en el que tanto Hilario Pino como Paula del Fraile, habitual en las mañanas en 'Aruser@s', se pusieron a los mandos de las noches de los sábados de La Sexta durante las vacaciones de su presentador habitual.

El motivo por el que Iñaki López no está en 'La Sexta Noche'

Pero, en esta ocasión, no ha sido la cadena sino el propio periodista vasco el que ha adelantado en redes sociales el motivo médico que le va a tener apartado, al menos este sábado de 'La Sexta Noche'. “Un problema de salud relacionado con la vista me mantendrá alejado un tiempo del plató de La Sexta Noche. Os dejo en las manos del infalible Hilario Pino”, comentaba en su perfil oficial de Twitter. Además, quería mandar un mensaje de cariño a sus seguidores: “Os echaré de menos”.

Un mensaje al que han respondido con señales de apoyo de varios de sus compañeros de profesión, en especial de quien fue su compañera en el programa nocturno y actual pareja y madre de sus hijos, Andrea Ropero: “Prometemos mimo”. Desde hace varias temporadas no es Ropero quien acompaña a Iñaki López en el plató de 'La Sexta Noche', sino a Wyoming en su sección de 'El Intermedio'.

Iñaki López y su enfermedad de niño

Y es que el presentador de La Sexta nunca se ha dado al secretismo en lo que se refiere a sus problemas médicos. En el libro 'Superar la dislexia', el comunicador recordaba que le diagnosticaron la enfermedad cuando apenas tenía siete años: "Hicieron una prueba de escritura y fui al único al que llamaron después". Desde entonces, los profesores comenzaron a ayudarle para hacerle el aprendizaje más fácil: "Me llevaron a clases de apoyo junto con otros compañeros a un psicólogo". A pesar del esfuerzo, el pequeño López también debía enfrentarse al déficit de atención, por lo que su rendimiento académico empeoró.

Con mucho esfuerzo, López logró seguir adelante, aprendiendo a controlarlo, aunque no fue fácil: "También había profesores que no acababan de entender que tuviera errores ortográficos tan obvios con nueve años y había que explicárselo. No obstante, esto me trajo cosas positivas, por ejemplo, aprendí a organizarme muy bien. Ahora mismo, es tan solo un recuerdo de juventud y algo lejano".