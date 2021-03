Pablo Iglesias se confiesa con Piqueras y le cuenta qué miembro de Podemos estuvo a punto de sustituirle

El todavía vicepresidente segundo del Gobierno y candidato de Unidas Podemos en las próximas elecciones en la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha concedido este lunes una entrevista en 'Informativos Telecinco', donde ha revelado qué otro miembro del partido estuvo a punto de sustituirle como candidato en las elecciones madrileñas.

"¿Es cierto que ofreció la candidatura por Madrid tanto a Irene Montero como otras personas que rehusaron presentarse?", fue la pregunta que le lanzó el conductor del espacio informativo, Pedro Piqueras.

"La única opción que valoramos diferente a la mía, fue la de Alberto (Garzón)", ha revelado Pablo Iglesias. "Juntos, hablando con él, llegamos a la conclusión de que podía ser más útil en el Ministerio de Consumo y yo llegué a la conclusión de que tenía que dar este paso", ha asegurado el candidato de Podemos. "No había más nombres sobre la mesa", ha insistido.

"Yolanda puede ser la próxima presidenta"

Pablo Iglesias ha asegurado, además, que la actual ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz "puede ser la próxima presidenta de este país", ya que "es evidente" que dentro del Gobierno "ha emergido un liderazgo de Unidas Podemos". Por su parte, el vicepresidente segundo del Gobierno ha hablado también sobre el candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, que a su juicio "se mueve hacia el centro" para "atraer" votos "de Ciudadanos y del PP". "Respeto su estrategia. No me no me van a escuchar ninguna palabra mala con ninguna candidatura progresista que creo que vamos a tener que ponernos de acuerdo después", ha insistido.

Así, ha recalcado que si el bloque progresista suma "se tendrán que poner de acuerdo" porque, en su opinión, "los madrileños se merecen un gobierno decente que respete la Constitución y sus artículos sociales". "A la derecha le interesa que estemos con pullas y reproches. Yo ahí no voy a entrar", ha defendido.

Recordamos que este lunes, Ángel Gabilondo ha asegurado en una entrevista que en caso de no obtener la mayoría en estos comicios estaría abierto a pactar con Cs o Más Madrid para formar gobierno, pero no con el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, por su "clima de confrontación". De hecho, si se viera en la necesidad de pactar con alguno de los partidos, Gabilondo ha dicho que lo haría con Ciudadanos y Más Madrid, que es lo que hubiera querido en 2019 porque así se hubiera construido "un espacio plural y abierto". "Con este Iglesias, no. Yo digo no a Podemos en este clima de confrontación y extremismo", ha lanzado.