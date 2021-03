Ione Belarra, la amiga de facultad de Irene Montero que llegó a la portavocía de Podemos

La que parece va a ser nueva ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 en sustitución de su gran amigo Pablo Iglesias, es tal y como se define ella en su perfil de Podemos una pamplonesa de 34 años y psicóloga.También es cierto, que dicho perfil no se modifica desde hace tres años.

"Estudié Psicología y después me especialicé en Educación. Antes de embarcarme en este proyecto era investigadora en formación y realizaba una tesis doctoral sobre experiencias migratorias, género y movimientos sociales. He participado en distintas organizaciones y movimientos sociales, y me he involucrado especialmente en la lucha por los derechos de las personas migrantes. Seguimos construyendo cambio día a día, ahora desde las instituciones, siempre de la mano de la sociedad civil organizada".

En realidad, Belarra no será una incorporación al Gobierno de Pedro Sánchez puesto que ha estado desempeñando la función de secretaria de Estado de Agenda 2030. La marcha de Iglesias para presentarse a las elecciones de la Comunidad de Madrid le va a permitir portar cartera ministerial.

"Un militante tiene que estar allá donde es más útil en cada momento"



Otra vez nos das una lección de altura histórica que no olvidaremos.



A ganar Madrid. — Ione Belarra (@ionebelarra) March 15, 2021

Lo que no va a conseguir Belarra es ser vicepresidenta.

De diputada foral a ministra en un lustro

Su amistad personal con la pareja Iglesias-Montero ha tenido mucho que ve en el ascenso dentro de Podemos de esta navarram nacida en Pamplona aunque su familia tiene las raíces en Alsasua.

El que fuera elegida por Iglesias como portavoz del partido morado en el Congreso de los Diputados en 2018 ha hecho que su rostro sea reconocido dentro de la política española. Sin embargo Belarra ya ocupaba escaño en la Cámara Baja desde 2016, escaño obtenido por Navarra.

Su entrada en política se debe a la amistad con Irene Montero a la que conoce en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid y de la que se hace amiga.

Fue la también ministra y pareja de Pablo Iglesias, la que la convenció para que formara parte del Consejo Ciudadano de Unidas Podemos. Ione, escuchó los cantos de sirena y comenzó así su carrera política, saltando a los puestos punteros del partido en Vistalegre II.

Enemistad manifiesta con la ministra de Defensa

Desde que forma parte del Gobierno, a la todavía secretaria de Estado de Agenda 2030, se la conoce por su enemistad y disputas con la ministra de Defensa, Margarita Robles y por el papel destacado que ha tenido en las negociaciones de la Ley de Vivienda o del Ingreso Mínimo Vital.

El enfrentamiento con Margarita Robles ha llegado en algunos momentos al plano personal por lo que surge la duda, ante el más que probable ascenso de Belarra al Consejo de Ministros, de cómo se van a desarrollar las reuniones de los martes en La Moncloa.