Mercedes Milá consigue sacar a Jorge Javier Vázquez su verdadera opinión sobre Carlota Corredera: "Comentamos"

Jorge Javier Vázquez, presentador de Mediaset, ha compartido en su blog de 'Lecturas' algunas impresiones de su último encuentro con la reconocida periodista Mercedes Milá, con la que ha podido charlar sobre muchos asuntos de actualidad y también referirse en primera persona a ciertos rostros conocidos de nuestra actualidad televisiva, como es el caso de Rocío Carrasco o la compañera del presentador de 'Sálvame' y 'Supervivientes', Carlota Corredera.

Sobre Corredera, las palabras de Jorge Javier Vázquez eran muy esperadas después de que el pasado fin de semana el periodista Jesús Mariñas publicase en el diario 'La Razón' las claves de un posible enfrentamiento entre ambos presentadores.

Mariñas ha hablado de una supuesta guerra abierta que ambos rostros televisivos tienen por liderar el cupo de presentadores de Mediaset, sobre todo después del éxito que ha tenido la docu-serie que ha narrado la vida de Rocío Carrasco y que en los próximos meses estrenará una segunda entrega centrada en la relación de la hija de Rocío Jurado con su familia materna, después del éxito cosechado en esta primera edición, que ha conseguido convertirse en un auténtico fenómeno de masas y trascender más allá de nuestras fronteras.









En este sentido, el periodista señala que fuentes consultadas por él mismo aseguran que los círculos de confianza de ambos presentadores están enfrentados por las razones de Telecinco para quitarse del medio a uno de los dos presentadores: "El asunto promete momentos únicos, situaciones imprevisibles y una divertida batalla veraniega. Es como un inesperado premio gordo con el que entretener el descanso, animar los largos días calientes y mantenernos en vela. El tema dará mucho juego. Me cuentan que Jorge Javier fue culpable en la posible y muy esperada pelea entre directores. Fue conflicto profesional y personal, no había manera de salvarlo".

También quiso dejar claro que la ausencia de Jorge Javier Vázquez en el último episodio de la docu-serie de Rocío Carrasco ha sido el último detonante en este asunto: "Su ausencia en el desenlace de la docu-serie 'Rocío. Contar la verdad para seguir viva', el pasado miércoles, llamó especialmente la atención, puesto que el día que él mismo confirmó la nueva aparición en plató de Rocío Carrasco, expresó su deseo de estar en ella. "En esa tengo que estar yo, a mí que no me vengan. Llama a Carlota y pídele permiso", dijo a David Valldeperas. Confiemos, esperamos y hasta rezamos para que julio y agosto, también lo que queda de junio, no rebajen la tensión y el caso nos dé materia comentable con tomadura de posturas".

Jorge Javier Vázquez rompe su silencio sobre Carlota Corredera

En este sentido, Jorge Javier Vázquez rompía una lanza y se refería por primera vez a Carlota Corredera en una de sus firmas. En esta ocasión, lo único que ha querido dejar claro es que en su charla con Mercedes Milá no ha tenido ni un solo reproche a su compañera, por lo que parece que las aguas están tranquilas, por ahora: "Alabamos a Carlota Corredera y ponemos verde a otra gente".

También ha aprovechado estas líneas para reconocer que cuando siente algo negativo hacia un compañero no tiene ningún problema en comentarlo: "Confeccionar trajes a compañeros de la profesión es muy edificante porque así no tienes que estar permanentemente fingiendo delante de la cámara que todo el mundo es bueno. Porque no es así. Es más. No te fíes tú de los que van de bondadosos porque te la acabarán clavando".