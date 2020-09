'Sálvame' hace públicos los enfrentamientos de los famosos con sus redactores: "Mis queridos hijos de…"

Este martes, 'Sálvame'quiso tener un detalle con sus fieles espectadores e inauguraron una sección, bajo el nombre 'Llamada prohíbida', que consiste en publicar algunas de las conversaciones privadas que mantiene su equipo con los famosos a la hora de pactar entrevistas con ellos u obtener información.

Según contaron en el espacio de Telecinco, el programa cuenta con una amplia plantilla que permite sacar el mejor contenido: guionistas, redactores, editores y un equipo de investigación . Estos se encargan de investigar las polémicas y averiguar los escándalos de los famosos para, posteriormentes, contárselos a su público. "Ellos son los encargados de encontrar las informaciones más peliagudas y desvelar los secretos más ocultos de los famosos", afirmó Jorge Javier Vázquez.

En el estreno de la sección, el programa sacó a la luz conversaciones anecdóticas con Kiko Rivera, Carlos Lozano, Ángel Garó y Jesús Quintero. Lo que tienen de especial estas llamadas es que, en todas ellas, los personajes se muestran muy molestos y cansados de los colaboradores del formato de Telecinco, por lo que les contestan de malas maneras.

"Tú lo que eres es un muerto de hambre", acusó el hijo de Isabel Pantoja a un trabajador. Por su parte, Garó uso su sarcasmo para mostrar su enfado: "¿David Valldeperas quién es? ¿Spielberg?". Tras la emisión de sus declaraciones, el humorista llamó a 'Sálvame' en directo para justificarse: "Yo he intentado atender de la mejor manera, cuando estaba mal fuisteis hiperpesados, de un puchero habéis sacado el pollo y no la patata. Cuando yo estaba mal o estaba deprimido... Algunas veces te llaman casi todos los días, cuatro veces al día y a la cuarta ya...".

'Sálvame' (Telecinco)

Enfrenamientos con Carlos Lozano, Carmen Gahona y Jesús Quintero

Por otro lado, los colaboradores comentaban entre risas la reacción de Carlos Lozano en una de sus llamadas. Cansado de estar a la espera para entrar en el directo, lo pagó con el encargado de pasar las llamadas. "Si queréis hacer televisión la hacemos, y si no ciao. No voy a permitir que Carlota ahora me corte. Venga, va. Que yo llevo más años que tú en la tele. Ya estoy harto de que me hagáis el juego tío ¿Me pasas o no me pasas?", acusó muy insistente. "¡Oye, pásame ya, chico. Que se me olvidan las cosas, yo no puedo seguir con este culebrón", agregó entre gritos.

Otro de los enfrentamientos fue con Carmen Gahona. Uno de los redactores estaba intentando hablar con ella para obtener información, mientras que Gahona se negaba a hacerlo gratis a la vez que repetía que le importaba "tres carajos". "Me estás alterando, ¿eh? ¡un respeto a la memoria de Antonio! ¡No nombrarlo más, que le habéis hecho mucho daño hijos de p...!", gritaba. "El que nombre a Antonio se las va a ver conmigo... El programa este de mi... No se nombra, ¡por ley judicial! Iros al carajo ya", concluyó la llamada mientras seguía insultando al equipo de 'Sálvame'.

Para terminar, sacaron a la luz una conversación con Jesús Quintero, en la que se mostraba muy tranquilo mientras empleaba palabras malsonantes, lo que provocó la risa de los colaboradores que se encontraban en plató. "Mis queridos hijos de…", comenzó diciendo, para terminar declarando que así se llamaría su último libro, que dedicaría a 'Sálvame'.