Máxima preocupación de las Azúcar Moreno tras el ingreso hospitalario por coronavirus de Juan Salazar

Con más de 100.000 casos entre infectados y fallecidos, el coronavirus se ha convertido en una lacra para la sociedad española. Una lacra que esta afectando a todos los sectores de la sociedad, no solo a personas mayores aunque estas sean el sector de mayor riesgo. Tampoco distingue entre clases sociales al ahora de contagiarse ya que hemos visto como personajes de muchos recursos como Lorenzo Sanz o Carlos Falcó sucumbían ante el COVID-19.

Ahora es una de las familias más arraigadas en la música española quien mira con incertidumbre la evolución de la enfermedad, la familia Salazar. Esta estirpe familiar de cantantes flamencos que está conformada entre otros por Azúcar Moreno o Los Chunguitos se encuentra muy pendiente del estado de salud de Juan Salazar, el mayor de Los Chunguitos, que ha dado positivo en coronavirus y se encuentra hospitalizado.

La preocupación de Azúcar Moreno por la salud de su hermano Juan

Era la propia Toñi Salazar, una de las Azúcar Moreno quien daba la noticia. Además ha ofrecido unas declaraciones a Semana donde contaba más sobre la salud de su hermano mayor y que la preocupación es mayor por culpa de la falta de comunicación en el centro sanitario donde se encuentra Juan ingresado: "Acabo de estar hablando una hora al teléfono con mi hermana Encarna. Imagina, el susto ha sido tremendo, porque tampoco tenemos contacto directo con el equipo médico, así que todo lo que sabemos es a través de mi sobrina. A través de ella sabemos de él, que parece ser que está bien, pero claro es que no sabemos mucho más… Tenemos tan poca información", se lamentaba en estas declaraciones.

"Es tremendo. Eso te angustia más, porque te preguntas “Dios mío y ¿cómo hago?, ¿cómo me informo? Es que es muy complicado. Si estas en casa y encerrada pero sabiendo que todos los tuyos están bien, pues no pasa nada, pero sabiendo que un familiar tuyo está en el hospital y no tienes contacto con él pues es el doble de preocupación", afirmaba siendo un reflejo de la situación actual que viven miles de familias en España debido al coronavirus y al colpaso en la sanidad que ha provocado.

Los Chunguitos y Azúcar Moreno en una foto de familiar en la década de los 90RTVE

La oración como alivio para Azúcar Moreno ante tanta preocupación

En todo el caos informativo sobre el estado de salud de su hermano, Toñi ha confesado como vive la familia Salazar este momento tan difícil que les ha tocado pasar después de que su hermano Juan, de 65 haya dado positivo en coronavirus: "Mira nosotros, toda la familia, tenemos un chat y a las once de la noche nos ponemos a rezar y a esperar que todo salga todo bien, no sólo con mi hermano, que los llevamos todos en el corazón, sino también por todas esas personas que están sufriendo".

Además también contaba que no están siendo buenos días a pesar de poner todo el ánimo en poder afrontarlos con entereza: "Hay momentos en los que te vienes abajo, también porque ves mucha tristeza, mucha muerte y tantas desgracias, que me afecta mucho la verdad".

La familia Salazar, además de contar con el arte a sus espaldas, ha tenido que enfrentarse a la tragedia en muchas ocasiones, ya que de los 8 hermanos que son, solo 4 continúan con vida. A los 25 años fallecía Enrique, voz y compositor de Los Chunguitos en 1982. Más tarde, la mayor de los hermanos, Aurelia fallecía a los 44 años, José por un infarto a los 2 y Carlos a los 41 años.

También se tuvieron que enfrentar en 2007 a un cáncer de mama que sufrió Encarna Salazar, 'la otra' Azúcar Moreno, que finalmente superaba la enfermedad tras un año de tratamiento.

