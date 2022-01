Màxim Huerta cuenta cómo fue unirse a Ana Rosa en el programa de Telecinco: "Me dijeron de todo"

Este lunes, Patricia Pardo y Ana Terradillos volvieron a ponerse al frente de ‘El Programa de Ana Rosa’ en sustitución de Ana Rosa Quintana, quien se retiró temporalmente tras ser diagnosticada con cáncer de mama. Antes de hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en la situación política y en el aumento de contagios por coronavirus a raíz de la llegada de la variante ómicron, Pardo quiso mandar un emotivo mensaje tanto a la audiencia como a su presentadora.

Esto se debe a que el programa de Telecinco se encuentra de aniversario, ya que, hace 17 años que Quintana comenzó a ocupar las mañanas de Telecinco hasta convertirse en la reina de la franja horaria. Por este motivo, la actual conductora del espacio quiso recordar estos inicios, destacando el gran trabajo de Ana Rosa Quintana y lamentándose por su ausencia de los últimos meses. Al igual que quisieron recordar a algunos de los compañeros que formaron parte el equipo durante años.

Joaquín Prat quiso mandar un mensaje a sus predecesores Óscar Martínez y su "hermano Max": “Qué jóvenes éramos. Le mandamos también un beso a Óscar Martínez, que también pasó por aquí como copresentador, y, por su puesto, a mi hermano, a Max. Un beso enorme Max. Como recordaba hoy, 11 años estuvo Max mano a mano con Ana Rosa”, recordaba, dirigiéndose directamente a Máxim Huerta.









"Me quedo con todos los maravillosos recuerdos"



Por este mismo motivo, Huerta también quiso mandar un emotivo mensaje tanto a ‘El Programa de Ana Rosa’ como a quienes fueron sus compañeros. "Felicidades, Ana Rosa, y a todo el equipo-familia de AR por el aniversario. 17 años en televisión son un éxito. No es fácil hacer tele, lo fácil es criticarla", comenzaba escribiendo el presentador desde su cuenta oficial de Instagram, quien actualmente trabaja en la autonómica valenciana.

"Me quedo con todos los maravillosos recuerdos y con once años a tu lado, a vuestro lado. Sin duda, la gran escuela del directo", aseguraba desde sus redes sociales, dejando claro que aprendió mucho durante su etapa en Telecinco junto a Ana Rosa. “Yo estaba en ‘Informativos Telecinco’ y, de pronto, Xelo Montesinos me llamó: ¡Adelante, vente, tú vales! Te quiero”, recordaba Huerta el momento en el que recibió la oferta de pasarse a las mañanas de la cadena, convirtiéndose en una gran oportunidad para su carrera.

Por este motivo, el comunicador cambió de registro por completo y comenzó a dedicarse al entretenimiento, lo que muchos consideraron como una decisión muy arriesgada. “Me dijeron de todo. Pero lo que más me gustó es que era ‘un atrevido’. Y hasta hoy. Seguid cumpliendo”, contaba, dejando claro a que, en un principio, no le apoyaron, pero está muy orgulloso del paso que dio por aquel entonces.