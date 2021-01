Matías Prats resume en Antena 3 la gestión de Fernando Simón con una frase demoledora: en pocos segundos

Matías Prats, presentador de los Informativos de Antena 3 en la edición de fin de semana, ha querido hacer un repaso este sábado a las comparecencias más polémicas de Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias, justo cuando está a punto de cumplirse un año desde que comenzasen sus intervenciones diarias para valorar la incidencia de la pandemia en nuestro país.

Hasta el pasado 2020, Fernando Simón solo era recordado por sus apariciones durante la crisis del Ébola, situación que nada tiene que ver con la vivida frente a la covid-19. Al principio, los datos de los que se informaban señalaban que la situación empezaba a ser muy complicada en China, epicentro de la pandemia y luego después en otros países como Italia. En aquellos momentos Fernando Simón ya comentaba aquello de que "en España no habrá más allá de algún caso aislado".

El papel de Fernando Simón frente a la pandemia

Con el paso de las semanas, la situación parecía seguir yendo a peor hasta el fatídico 12 de marzo, cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decretó la entrada en vigor del estado de alarma y del confinamiento para intentar hacer frente a una pandemia que ya estaba descontrolada en nuestro país. A partir de entonces, Fernando Simón se hizo asiduo a nuestros televisores cada mañana informado del número de positivos y fallecidos diarios que la pandemia dejaba en España. Hasta el momento en el que el mismo se contagió y tuvo que ser sustituido.

El coordinador del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. EFE/Chema MoyaChema Moya

El resumen de Matías Prats sobre Fernando Simón

Desde entonces, Fernando Simón se ha convertido en el rostro más conocido de nuestro país en la lucha contra la pandemia y sus comparecencias no se han escapado de polémicas: previsiones fallidas, declaraciones consideradas fuera de lugar, son algunas de las consecuencias que han dejado sus palabras, y que este sábado han sido analizadas por Matías Prats en el Informativo de Antena 3. En este sentido, el reconocido periodista ha querido dar paso a la pieza con la siguiente afirmación, que rápidamente se ha hecho viral en las redes sociales: "La gestión de la pandemia ha estado rodeada de polémica y el director del centro de Emergencias ha sido el que ha puesto rostro a muchas de las decisiones".

Matías Prats desmontando la penosa gestión de Fernando Simón en un minuto. Esto hay que verlo. pic.twitter.com/13mCTNGSZy — Ismael López Martín ���� (@ismaelquesada) January 23, 2021

En el vídeo que ha emitido Antena 3 tras las palabras de Matías Prats se ha hecho un repaso de las declaraciones más cuestionadas de Fernando Simón en los últimos meses. Entre ellas las que hacían referencia a que el pasado invierno no existía riesgo en España, que el uso de mascarillas no era obligatorio, que no era necesario aumentar el nivel de alerta en verano o la última, relacionada con la cepa británica, sobre la que decía hace unos días que podría tener una incidencia marginal en nuestro país y ahora ya ha pasado a ser dominante.

