Risto Mejide estalla contra Fernando Simón y dice estar "harto de sus sermones": "Me toca la moral"

Risto Mejide se ha convertido en uno de los presentadores más polémicos de la televisión. Esto se debe a que siempre se ha mostrado muy claro y nunca ha dudado en arremeter contra quienes ha creído necesario, incluso suele enfrentarse con sus invitados en 'Todo es mentira'.

De la misma manera, este martes, el presentador se mostró algo desesperado y terminó estallando contra Fernando Simón. Esto se debe a las palabras que el experto pronunció la semana pasada en la rueda de prensa, con las que advirtió que nos enfrentábamos a un aumento de contagios y que "la llegada al pico de la curva va a depender mucho de cómo nos portemos estos días".

Ante esto, el comunicador se mostró muy indignado y admitió estar muy harto de este tipo de declaraciones por parte del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, dado que no soporta que culpe a los ciudadanos: "No sé vosotros, pero yo ya empiezo a estar hartito de los sermones del doctor Simón".

"Básicamente, que me traten de insolidario, que me llamen idiota y me lo demuestren cada vez que me hablan, me empieza a tocar mucho la moral. Que nos digan que la culpa es nuestra, que 'a ver cómo nos portamos...", agregó el presentador de Cuatro, mostrándose algo alterado.

"¿Qué pasaría si el problema no es cómo nos hemos portado, sino que las medidas propuestas por las autoridades no están dando sus resultados, previstas por ellos?", reprochó Mejide, echando así la culpa a los expertos que toman las decisiones respecto a la pandemia.

"¿No han estado haciendo su trabajo?"

A raíz de esto, el espacio de Cuatro repasó todas las restricciones que impusieron en todas las Comunidades Autónomas durante las vacaciones de Navidad, lo que volvió a desencadenar en un cabreo del presentador.

"Con los datos de propuesta de sanción uno no puede salir a decir que la gente se lo ha pasado demasiado bien. Punto. O, si no, ¿Qué me está diciendo, que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no han estado haciendo su trabajo? Espero que no", declaró Mejide para dar por finalizado el tema, aunque parecía estar molesto.